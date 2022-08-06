病妻靜脈導管遭剪 八旬翁涉誤殺 事主曾稱心口痛 多年鄰居：兩人恩愛未聞吵架

兒揭母寓所昏迷報警 重案跟進

前日下午5時許，警方接獲51歲兒子報案，指母親在樂智樓單位內暈倒。老婦由救護車送往廣華醫院治理，延至下午6時1分證實不治。據了解，81歲老婦張映合患有腎衰竭逾30年，另有腸癌及心血管疾病。

被捕的86歲李姓丈夫由探員帶署扣查。警方稍後將安排為死者驗屍以確定死因，案件由九龍城警區重案組跟進。

留院多天回家 同日向家人稱導管滲液

據了解，老婦今年7月上旬在右上胸部植入中央靜脈導管（CVC），需定期到醫院做血液檢查；7月尾因心臟病惡化入院，留醫至事發當日下午，由家人陪同返回寓所，其丈夫亦在家中。家人外出後返回兩老寓所，老婦躺在牀上仍清醒，言談間透露其靜脈導管有液體滲出，其後昏迷，家人遂報警求助。據悉，警方調查後發現，老婦早前曾向丈夫表示心口痛，丈夫其後將靜脈導管剪斷。

醫生：斷管可致出血血管栓塞 足致命

鄰居歐先生表示，與李氏夫婦為鄰接近50年，感覺兩人恩愛、感情好，未有聽聞吵架，平日鄰里間亦會點頭打招呼，其子女亦孝順，不時會為父母買飯。他稱，前日留意到有多名警員來訪，對李先生涉誤殺被捕感驚訝。據了解，老婦與丈夫同住，子女均已遷出，沒發現老婦有尋死傾向。

本身是腎科專科醫生的醫學會會長蔡堅表示，腎病及癌症病人均有可能需植入中央靜脈導管，例如可方便洗腎，血液可經導管接駁洗腎機，透析後輸回體內；又或可經導管注入針對癌症的化療藥物，以免藥物傷害血管。他表示，中央靜脈導管可以想像成體內血管的延伸，一般長約8至9吋，其中5至6吋植入體內，另有2至3吋外露於體外，在需要洗腎或注入藥物時才會連接其他儀器。蔡堅指出，如導管遭剪斷，一方面可能會造成大量出血，空氣亦可能會經導管進入血管，造成栓塞並引發中風，兩者均可致命，形容屬大忌。