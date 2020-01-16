初選案開審無期 林定國：外界關注進度屬合理 未評應否設陪審團 稱由3指定法官審無損公平

稱排期非特別長 以行動釋疑

對於初選案審期未定，部分被告還押逾年，林定國認為外界關注案件進度屬合理，認同「延遲的公義並非公義」，承諾會採取行動釋除公眾疑慮。他強調《港區國安法》案件排期開審時間並非特別長，倘若時間是「用得其所」，則不應視為延誤。他不評論初選案應否設陪審團，僅稱交由3名指定法官審理亦不會有損公平。他說近年檢控人員的工作大增，冀公眾諒解，律政司已外聘律師協助，法庭亦加快處理案件。

23條急立法或反彈 「歷史不止上一課」

林表示，今屆政府未就23條立法定下時間表，其取態是謹慎立法，填補國安法尚未涵蓋的罪行，同時在保障言論自由之間取平衡。就23條會否沿用國安法保釋門檻，以及會否如國安法般，將特殊案件轉由國安公署調查處理，他表示仍需考慮。有見於2019年修訂逃犯條例觸發示威，2003年23條立法引發大遊行，他形容「歷史不止上了一課」，急於立法可能造成強烈反彈。

積極赴國際法律論壇 解釋港司法

此外，林表示會積極出席國際法律論壇，以及邀請退休法官和律師等法律界專業人士，一同向國際解釋本港司法。他重申只會說出事實，讓人們自行判斷。被問到為何接任律政司長一職，林說香港是他的家，他在港出生長大，認為要努力回報。即使最終被外國制裁，他亦不會驚訝，又自言在外國沒有任何資產。

翻查資料，民主派初選案已完成交付至高等法院程序，待排期審訊。據了解，除了控方需時準備，該案涉及多名辯方代表律師，若由3名指定法官審理，也需要遷就他們的審期，估計案件未必能在今年開審。

（港區國安法）