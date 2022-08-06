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壹傳媒大樓藏危險品罰7000元

【明報專訊】蘋果日報印刷有限公司涉於2021年在壹傳媒大樓內無牌管有25支屬第二分類危險品的壓縮氣瓶，被消防處票控「違反危險品牌照上的條款／條件」及「未領有危險品牌照而從事有關的活動」兩罪，被告代表昨日在觀塘裁判法院認罪，被判罰款7000元。辯方指出，公司去年被保安局以《港區國安法》凍結財產，需時向保安局申請繳交罰款，獲准28天寬限。

被告為蘋果日報印刷有限公司，由清盤人母公司壹傳媒委派的律師代表。傳票控罪指出，有人告發被告於去年12月8日在將軍澳工業邨駿盈街8號，違反危險品條例第6（1）條及9（1）條「經批准的儲存所，在任何時間內，只可儲存牌照內所指定的危險品種類」的條款。另被告於同日同地，並非根據牌照而儲存9個四氟乙烷氣瓶及16個二氟一氯甲烷氣瓶，即根據危險品（適用及豁免）規例分類為第二分類的危險品。案情指出，消防處人員當日到上址的危險品倉巡查。據紀錄顯示，現場為持有貯存第五類危險品牌照的危險品倉，惟氣瓶屬第二類，故被告違反相關條例。

辯方求情時稱，蘋果日報印刷有限公司於去年6月停運，母公司壹傳媒於去年12月被委任為其臨時清盤人，壹傳媒亦正清盤。辯方續稱，公司去年被保安局以國安法第43條凍結財產，除非得到授權，否則無法動用戶口支付罰款。辯方又稱，被告對涉案危險品並不知情，至消防處檢查才得知，其後已配合調查，並將涉案危險品放在另一倉庫妥為存放。

需時申解凍財產 獲准寬限28天

暫委裁判官鄭潤聰稱，考慮被告初犯、辯方求情及公司財政狀况等，就兩張傳票分別判處罰款5000元及2000元。辯方稱需時向保安局提出解凍財產以繳交罰款，獲准28天寬限。

【案件編號：KTS11830-11831/2022】

（港區國安法）

相關字詞﹕觀塘裁判法院 壹傳媒大樓 消防處 危險品條例

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