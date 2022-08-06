警新手令查手機新聞材料 黎智英覆核 按國安法簽發 官：與首張搜查令「兩回事」

警方前年根據《警隊條例》取得搜查令，在黎智英的寓所檢取兩部手機，內有逾8000項新聞材料及其他涉LPP的材料。黎事後入稟高院，要求法庭定奪哪些資料屬新聞材料或涉及LPP，禁止警方查閱，該案尚未審結，材料暫獲封存。

前年按警隊例取令 黎入稟資料暫封存

警方於今年7月8日，根據國安法第43條實施細則附表1及2，獲裁判官簽發第二張搜查令，涵蓋新聞材料。警務處遂入稟要求高院解封材料，批准警方查閱。

警一方：除非法庭撤銷 一發即生效

代表警務處的資深大律師孫靖乾陳辭指出，除非法庭撤銷該搜查令，否則手令一獲發出便生效。孫又說，裁判官當時認為兩部手機內的所有材料，均可能與危害國安的行為有關，涵蓋新聞材料或有公眾利益豁免權（Public Interest Immunity）的文件；且裁判官已權衡兩者輕重，才批出手令。

黎一方：法庭未解封不能查閱

黎智英反對警方執行手令，代表他的大律師黃雅斌表示，高院已封存被警方檢取的材料，只要法庭拒絕解封材料，警方便不能查閱。

陳官回應稱，首張搜查令是根據《警隊條例》取得，是次爭議的第二份搜查令則是根據國安法實施細則簽發，與前者「完全是兩回事」，質疑不能直接依從上一張搜查令的裁斷。

陳官亦同意警方陳辭，第二張手令指名涵蓋新聞材料，黎智英若反對警方查閱，只能要求法庭撤銷該張搜查令，即須直接在裁判官席前要求覆核決定，或提出司法覆核挑戰，而是次聆訊是處理警方的原訟傳票，無權斷定搜查令的法律效力。

黎智英一方確認會在下周二（9日）中午前入稟司法覆核。陳官排期8月22日一併審理司法覆核及覆核許可申請，預留一天審期。

【案件編號：HCMP 1218/20】

明報記者

（港區國安法）

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