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2022年8月5日星期五
港聞二
恩恤探訪現疫途徑未明 醫局未擬禁客 家屬快測陰性補測核酸陽性 病房共4人中招
首日219幼童打科興 母嬰健康院月中可接種
17歲腦痹男入ICU 未成年者兩周3人
復收公院新冠病人 中大醫院供24牀
童樂居兩人認罪 一自薦替控方作證 受害3幼童一至兩歲 遭掌摑打頭搖晃
過渡屋授人以漁 同心村「社企速剪」培訓聘用居民
過去一月30宗瘧疾輸入 均非洲抵港 一人檢疫期死亡
稱公務員學院國情培訓需滲入「感染」元素 郭蔭庶：愛國是情懷非知識 考核非關鍵
談公僕待遇：服務社會非「等價交易」
郊園豪華營地擬選址大棠流水響 本研社獲漁護署顧問報告 憂開商業化先例
李家超擬今公布縮抵港疫監 料留緩衝期
故宮特展再迎15國寶 顧愷之《洛神賦圖》亮相
參與航天理大學者：學生內地考察非強制
魯庭暉赴警署助查 MIRROR成員未作供
海南海事局：珍寶擱淺上層解體 潮退可見
婦墮戲票刷單陷阱失353萬 網上求職騙案飈逾3倍 騙款增9倍
檢1.6億元私煙拘兩男
醫委會拒受理疏忽投訴 家屬申覆核 曾為梅艷芳主診 張文龍被指未經同意用研究階段藥物
服務公院36年 屯院任廣銳醫生獲傑出獎 憶年少入「虎山」神經外科 「勇踏前人未至之境」
衣架打仔認虐兒 男子還押候判
外公欠債女童上學遭淋油 3男襲擊罪成
教師藏雷射筆囚5月 稱非反修例畢生守法
官指傷勢不足證警施襲 拒捕男生上訴駁回
社工無出示身分證罪脫 律政司上訴指官觀點錯
黃大仙祠七夕遊園 200人華服祈緣
大灣區GBA新聞：內地速遞疫市增長 穗升深跌 上半年涉國際港澳台業務佔比下降
灣區手記：凍感之都 ／文：尚東美
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【Emily】新社聯「去」美國會山莊鬧佩洛西 Key圖虛擬示威 陳勇：效果佳免檢疫
【Emily】教小朋友劍擊 張家朗：太介意勝敗失樂趣
【Emily】議會舊雨 石禮謙民主派食飯想當年
【Emily】鄧炳強就快嫁女 憶在法父女相依
【Emily】郵差易中暑 工會促發高度辛勞津貼
【Emily】官員接連染疫 新增私隱專員消防處長
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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