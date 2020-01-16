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港聞二

大灣區GBA新聞：內地速遞疫市增長 穗升深跌 上半年涉國際港澳台業務佔比下降

【明報專訊】國家郵政局早前公布今年上半年郵政行業情况，整體而言，上半年內地郵政行業業務收入（不包括郵政儲蓄銀行直接營業收入）累計達6543.1億元（人民幣，下同），按年增長6.5%。不過其中快遞（速遞）業務方面，多個上半年受疫情困擾的城市，速遞量或收入均較去年同期下降，深圳、杭州更是「價量齊跌」。

數據顯示，上半年郵政寄遞服務的業務量累計完成142.1億件，按年升11%；業務收入累計199.1億元，按年升3.1%。同期速遞服務企業上半年業務量累計完成512.16億件，按年增3.7%，日均業務量恢復至逾3億件，超越去年同期；業務收入累計4982.2億元，較去年同期多2.9%。

從速遞業務構成來看，上半年同城（市內速遞）業務量累計完成61.28億件，年減5.1%；異地（跨城）業務量累計完成442.31億件，年增5.7%；惟國際及港澳台業務量下降21.4%，累計8.58億件。官方無解釋海外速遞減少原因，但今年初本港第五波疫情爆發，加上深圳稱該市疫情的源頭來自跨境速遞，令內地與香港的跨境速遞一度暫停。

不過，跨境速遞佔全國速遞業務量比重始終有限。上半年，同城、異地、國際與港澳台速遞業務量分別佔全部速遞業務量的12%、86.3%和1.7%（圖三），比重與去年同期相比，分別下降1.1個百分點、上升1.6個百分點，和下降0.5個百分點。

封城逾月 上海速遞量挫35%收入反增

疫情對個別城市的速遞業務衝擊十分明顯。上半年業務量最多十大城市，以浙江金華（包括義烏）市的53.62億件居首，廣州以51.06億件排第二，按年增幅11.8%，深圳雖排第三，業務量卻年減4.8%至26.61億件。此外，上半年封城逾月的上海，速遞業務量更急挫35.2%，跌幅為各省之最。同樣疫情較嚴重的杭州，速遞業務量也跌約一成（圖一）。國家郵政局上月的通報形容，速遞業「經受住疫情帶來的衝擊」，業務和收入增速在4月觸底後呈現逐月回升。局方稱，行業「疫市」上升，原因包括節日經濟及電商促銷（例如舉辦618購物節）帶動；中央推動「速遞進村」工程，亦令農產品速遞市場穩步增長。

速遞業務收入方面，深圳按年減少12.1%至278.31億元，杭州亦跌14%至155.99億元，兩市無論速遞業務量及收入均雙雙下跌。上海雖然業務減少，收入不跌反升，按年增加9.3%至868.29億元，為全國之首。至於廣州則同樣排第二，上半年速遞業務收入404.23億元，年增5.2%（圖二）。

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