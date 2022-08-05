社工無出示身分證罪脫 律政司上訴指官觀點錯

律政司署理高級助理刑事檢控專員（特別職務）伍淑娟表示，答辯人林曉樺（案發時22歲）多次要求女督察出示委任證，其間作勢取出銀包和手持身分證，屬阻撓警員執勤，亦不符合出示身分證明文件的法定要求；由於原審裁判官法律觀點有錯，本案應發還重審。

控：作勢取銀包阻差 辯：展證前警已擬拘

伍表示，答辯人一直緊握銀包質問警員，不太相信她願和警方合作，而若警員從她手上拿走身分證，不排除引起其他肢體動作或「犯罪行為」。伍又稱，本案發生於社會動盪高峰期，答辯人位於「風眼中心」和警員爭執，容易引起現場情緒高漲。

代表答辯人的大律師李國輔則稱，答辯人向督察展示身分證前，另一警員已決定拘捕答辯人，故答辯人的舉動不能視為拒絕配合警員。李又稱，市民固然有責任出示證件，警員亦有責任查閱市民的證件，而且案發時環境大致平靜，並非兵慌馬亂。法官黃崇厚聽取雙方陳辭後，押後至9月14日頒布判辭。

【案件編號：HCMA 32/22】

（反修例風暴）