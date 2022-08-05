港聞

港聞二

官指傷勢不足證警施襲 拒捕男生上訴駁回

【明報專訊】2019年平安夜網民發起「和你Sing」活動，尖沙嘴海港城爆發警民衝突。20歲男學生涉嫌抗拒便衣警拘捕，將對方揈向牆，致其頭部裂傷及腫脹；男生則稱遭警員施襲，頭部受傷入院。他經審訊後被裁定3項拒捕罪成囚半年，他就定罪及刑期上訴，高等法院昨駁回。判辭提及，被告與便衣警傷勢相若，情况脗合被告因激烈掙扎受傷，單憑其傷勢亦不足推論他遭警員施襲，拒絕接納他因自衛反抗。

上訴方爭議上訴人勞俊昇（案發時20歲）遭便衣警撲向背上從後箍頸，他感呼吸困難，亦誤以為對方是黑社會成員，故驚慌逃跑，其間遭多人施以不合理武力，包括以硬物擊打。

警動武前已激烈反抗 不認同屬自衛

高院法官陳仲衡在判辭指出，醫療報告沒顯示上訴人頭部傷勢脗合長條形硬物襲擊，不足以推論他遭警員襲擊受傷，他傷勢不輕，但案中3名警員亦受傷，情况脗合他曾激烈掙扎；陳官亦同意原審裁判官所指，不論警員曾否以警棍襲擊上訴人，他在警方未使用武力時已激烈反抗，不認同他當時正自衛。

陳官續稱，警員反覆警告上訴人時，兩人正糾纏，距離「觸手可及」，不接納上訴人聽不到警員表露身分；陳官亦同意原審裁判官觀察上訴人自辯時，供辭自相矛盾、有悖常理，有充分理據拒絕上訴人供辭，駁回定罪上訴。

另外，陳官認為本案判處監禁屬恰當，而上訴人並非「極度年輕」，他激烈反抗導致警員受傷，故傷勢不應是有力的減刑因素，總結刑期並非明顯過重，駁回刑期上訴。

【案件編號：HCMA 442/21】

（反修例風暴）

相關字詞﹕定罪上訴 刑期上訴 拒捕 和你SING 反修例事件 高等法院 案件呈述 未能出示身份證明文件 阻差辦公

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