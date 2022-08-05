教師藏雷射筆囚5月 稱非反修例畢生守法

【明報專訊】2019年9月15日民陣遊行遭警方反對，港島多處仍有人聚集，中學男教師涉在灣仔馬師道管有雷射筆，早前被裁定一項在公眾地方管有攻擊性武器罪成，昨在東區裁判法院判刑。辯方求情時嘆道，若非2019年社會風波，相信被告畢生不會犯法。裁判官王證瑜表示，案發時正值社會運動熾熱之時，案情嚴重，考慮其良好背景及獲親友支持，酌情扣減一個月，判處監禁5個月。
保釋候上訴 被告稱失教席已是「痛苦一課」
辯方為被告黃坤培（27歲）申請保釋等候上訴獲批，保釋金由4000元加至1萬元，另須交出所有旅遊證件、不得離港、每周3次到警署報到等。
辯方引述被告的背景報告指出，被告在學時品學兼優，沒有不良嗜好，他自小已立志成為教師，最終如願以償，畢業後回到母校，任教數學，手執教鞭5年，被告真誠向感化官表示，他因為本案而失去教席，已是「寶貴且痛苦的一課」。
自小立志教書 任職母校家長讚許
辯方呈上3封求情信，其中為被告任教中學的校董甘姓神父，他形容被告本性善良，熱愛教育工作。同業林老師稱，患過度活躍症的兒子由被告任教，自己從事教育逾20年，能分辨誰是「打份工」、誰是願意付出，被告一心為母校着想，絕對是後者。
辯方指出，自2月裁決至今，因各種原因而押後判刑，包括被告確診、所住大廈強檢等，漫長的押後對被告而言是一種折磨。辯方特別提到，被告土生土長、努力讀書、努力做人，「若非2019年社會風波，相信咁樣品格嘅數學老師，極有可能畢生不會犯法，成件事都幾令人惋惜、可惜、痛心」，希望法庭盡量慈悲，給予被告一個機會。
【案件編號：ESCC 1082/21】
明報記者
（反修例風暴）
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