外公欠債女童上學遭淋油 3男襲擊罪成

被告為倉務員李培耀（28歲）、無業張富傑（33歲）和陳效智（47歲），同被控於前年10月22日在大圍一小學外襲擊女童X。周官裁決時稱，本案最大爭議為辨認被告身分，調查警員審視約370小時閉路電視片段，周官接納警員證供可信，並認出3名被告。

周官綜合閉路電視片段和證供等，指首被告和第三被告事前在學校附近出現，第三被告堅持向麥當勞員工索取水杯，甚至欲付款買杯以盛載液體。次被告淋液體後遭校車司機追問，首被告隨即現身，協助對方登上的士逃去。周官認為3人認識，首被告和第三被告知悉次被告下手，並擔任不同角色共同犯案。

暫委法官周燕珠指出，女童X上學時遭人從後淋潑橙紅色液體受驚，校服和背包染污。周官不認為就讀小一的X和被告有仇怨，惟與X同住的外公事前曾經因為內地債務，與人發生糾紛及受襲。3名被告是暗中監視及知悉X乘校車上學，屬有預謀犯案。

證人未能認出 首被告脫兩罪

由於X的外公，即鍾姓事主稱事隔多時，他年事已高及有老花，未能認出施襲者，首被告被裁定於同年9月30日有意圖而導致他人身體受嚴重傷害罪不成立。另外，X的母親認不出同日同地涉嫌襲擊她的首被告，周官早前裁定他普通襲擊罪表證不成立。

【案件編號：DCCC 371/21】