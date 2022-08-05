衣架打仔認虐兒 男子還押候判

31歲被告L.S.K.，報稱無業。控方案情指，被告與男童X的母親育有X及X的弟弟，案發時被告與X母分居，X母會不時到涉案單位探望兩子。今年1月某日下午，X母突被嘈雜聲弄醒，走出客廳看到被告蹲在地板，拿黑色衣架指向X，又用衣架多次襲擊X的臀部，並以憤怒的語氣和粗口指罵X，其間X哭泣。

X母其後使用手機拍攝，並將片段傳給朋友，影片同年5月31日在網上和報紙廣泛傳播。曾與男童母親共事的社工，在影片中認出被告與X；最終事件於6月2日透過社署報警。X同日被送往屯門醫院檢查，初步評估X患上亞氏保加症。

被告稱第一次打仔

5日後被告被捕，並在警誡下稱「嗰日我打個仔係好耐之前嘅事，我都唔知點解我打仔嗰件事會畀人拍低咗短片，同埋流出咗」。他又說，因X當時頑皮，用衣架打及踢弟弟。被告曾勸阻X但不果，基於憤怒及一時衝動出手打X，又稱這是他第一次打X。

6月21日男童X接受會面紀錄，粗略地稱被告曾打X，又用腳踩其背部，及把X推倒在地。

【案件編號：TMCC 871/22】