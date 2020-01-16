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服務公院36年 屯院任廣銳醫生獲傑出獎 憶年少入「虎山」神經外科 「勇踏前人未至之境」

【明報專訊】在公立醫院工作36個寒暑，今年7月底退休的屯門醫院神經外科部門前主管任廣銳，秉持「勇踏前人未至之境」心態，為無數患者帶來康復的希望。「要把所有人安全地帶回來」的堅持，成功與病人建立信任關係，令他獲得醫院管理局2022年度傑出員工獎。

任廣銳1996年由伊利沙伯醫院調至屯門醫院，出任神經外科顧問醫生。他憶述，當年神經外科連病房都沒有，加上是啟用僅幾年的醫院，許多病人不信任醫生，常要求轉介他區求醫。從不被信任到建立信任，任醫生表示團隊用了許多時間，「我們不搞辦公室政治，專心服務市民」，如今部門擴展到接收全港醫院轉介的神經外科患者。

做手術專注「肚痛肚餓不覺」

他說，團隊由初期的8人，發展到現時的16人，「最困難是2014年，走了3名專科醫生」。突如其來的變化，令他和其他醫生需「跑得快」才能補充人手空缺。他又認為，長時間保持專注是很自然的事，「完全沒有了時間概念，不會感覺肚痛，不會感覺到餓，什麼都不記得，只知道要專注做手術」。

當年神經外科很少醫生加入，被問為何踏上這條路，任廣銳笑言因年少輕狂，「明知山有虎，偏向虎山行。沒有人入行意味升值機會大，發展機會多」。他勉勵後輩，「做醫生不能原地踏步，要勇踏前人未至之境，但更重要的是，你要把所有人安全地帶回來」。他希望未來更多年輕醫生加入神經外科，「人手不足難有新發展，例如一些高層次手術」。

引入數碼圖像系統 手術更安全

任廣銳於2014年擔任新界西醫院聯網手術室數碼圖像計劃小組主席，為新界西醫院聯網急診室、專科門診及醫院病房引入數碼圖像系統。2014年至2017年，他擔任醫管局手術室數碼圖像計劃諮詢委員會主席，為7個聯網共220個手術室配置55吋液晶電視檢視數碼圖像，利用Osirix圖像軟件處理圖像及術前模擬排練，以及安裝系統直通中央處理器，大大提升手術效率及安全。

相關字詞﹕屯門醫院 醫管局傑出員工獎

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