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醫委會拒受理疏忽投訴 家屬申覆核 曾為梅艷芳主診 張文龍被指未經同意用研究階段藥物

【明報專訊】曾為已故影星梅艷芳主診的腫瘤專科醫生張文龍，遭一名癌病死者家屬指張在2010至13年間未獲病人同意下，處方尚在研究階段的標靶藥，病人最終死亡。家屬向醫委會投訴，遭該會初步偵訊委員會拒絕受理。家屬周二（2日）入稟高等法院申請司法覆核，要求法庭撤銷醫委會決定，發還重新考慮，並向醫委會追討過程中的損失。

死者為順龍控股董事朱振民之母董愛玉，司法覆核申請人是董愛玉孫兒朱國耀（音譯），答辯方為醫委會初步偵訊委員會，張文龍被列為有利害關係方。朱振民2016年曾以遺產執行人身分入稟高院，向張文龍索償，指他治療董時疏忽，雙方最終同意和解。

2016年家屬索償 與張和解

司法覆核入稟狀稱，2009年死者董愛玉肝細胞癌復發，主診醫生張文龍先處方標靶治療藥「蕾莎瓦」，其後再處方「紓癌特」混合服用，董在2013年10月離世。家屬2019年8月向醫委會投訴，指張文龍應知悉沒有相關研究支持「紓癌特」適用於治療肝細胞癌，張亦不曾向董愛玉或其家人解釋，處方紓癌特是試驗性質。

家屬獲得由中大藥劑學院教授李詠恩撰寫的醫療報告，提及紓癌特雖然獲美國食品藥物管理局（FDA）認可治療腎細胞癌，但在治療肝細胞癌方面尚處於研究階段；有研究顯示，紓癌特副作用較蕾莎瓦嚴重，治療肝細胞癌的效果亦較差，故混合兩種藥物治療並不恰當。

醫委會引專家稱治療選項不多

醫委會初級偵訊委員會拒受理投訴，並引述獨立專家意見認為，董愛玉當時治療選項不多，而張文龍是考慮蕾莎瓦療效不彰，才處方紓癌特，並非透過董試驗藥物；加上在張處方紓癌特時，李詠恩引述的研究尚未發表，故總結沒有足夠證據指張的治療方式不恰當。

家屬要求覆核，並再準備專家報告，提及上述研究在2008年展開，張文龍當時已可透過公開渠道得悉研究內容，惟委員會駁回覆核。

申請方爭議初步偵訊委員會的決定錯誤及不合理，例如在過早階段否定家屬延聘的專家報告，及誤判董愛玉已「暗示（implied）」她同意張處方紓癌特，不符合專業指引規定等，要求法庭推翻醫委會的決定。

【案件編號：HCAL 714/22】

相關字詞﹕醫生張文龍 初級偵訊 司法覆核 腫瘤科 醫委會

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