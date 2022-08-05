檢1.6億元私煙拘兩男

海關稅收罪案調查科高級調查主任林威杰稱，關員經過全天候調查，於7月23日中午突擊搜查粉嶺坪輋鐵皮場，在一個40呎貨櫃檢獲約1100萬支私煙。經跟進調查後，關員再於7月25及26日突擊搜查一個元朗新田貨櫃場、兩個位於青衣青鴻路停車場和一個位於屯門屯義街的停車場，於場內5個貨櫃檢獲約4600萬支私煙。

藏多區偏遠貨櫃停車場 分散風險

初步調查發現私煙集團於偏遠和隱蔽貨櫃場、鐵皮場、停泊大量貨櫃車的停車場收藏私煙，企圖逃避執法人員偵查，並將私煙收藏於各區不同位置，分散遭截獲風險。初步懷疑私煙經由海路運抵本港，部分為本港不常見品牌，估計當中約三成私煙會重新包裝轉往東南亞地區出售。今次搗破的案件，犯案手法與7月初破獲7800萬支私煙的案件相似，將會調查兩案是否關聯。海關今年1至7月共檢獲3.3億支私煙，市值約9.5億元，應貨稅值約6.4億元，較去年同期上升37%。

另外，海關稅收罪案調查科根據線報，昨早約10時許分別在鯉安苑鯉逸閣一單位及一輛私家車共檢獲8萬支私煙，市值約20萬元，應課稅值約15.2萬元，拘捕2男2女，年齡46至64歲。被捕男女及用作運送私煙的車輛，將被帶往海關總部扣查。海關相信已搗破供應藍田一帶的私煙儲存及分銷中心。