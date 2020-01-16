婦墮戲票刷單陷阱失353萬 網上求職騙案飈逾3倍 騙款增9倍

案中事主於Telegram收到陌生人信息，疑犯以電影票房低迷為由，聘請兼職影視助理協助電影公司提高銷售額，受聘者可掙取1.3%佣金。事主透過WhatsApp與疑犯認證後，被要求到一個虛假網站登記和充值帳戶，藉此購買戲票和撰寫影評。疑犯曾向事主發放一筆佣金，並要求她須完成45次任務才能收取餘下佣金，事主不虞有詐將款項存入多個戶口。

上半年逾萬科技罪 佔整體罪案逾三成

根據網罪科數據，上半年錄得逾萬宗科技罪案，較去年同期升46%，佔整體罪案逾三成；損失金額超過15億元，較去年同期升逾12%。

較大宗的個案包括26歲男子今年3月於網上認識聲稱從事加密貨幣買賣平台的疑犯，被騙約100萬元；30歲找換店女負責人同月於WhatsApp收到聲稱是加密貨幣平台負責人的合作邀請，被騙去220萬元用作購買泰特幣的款項。

網購騙案2/3涉轉數快 偕金管局尋對策

網罪科網絡安全組警司范俊業稱，上半年網購騙案亦錄得3954宗，較去年同期增逾四成，絕大部分發生在社交平台和二手買賣平台，疑犯假扮銷售演唱會門票、主題公園門票和酒店套票等時令物品，而中秋節將至，警方截至昨天接獲兩宗與月餅有關的報案。至於網購騙案損失則較去年同期跌逾兩成，范相信因應不少市民養成網購習慣，不良商人或騙徒「密食當三番」，個別涉及較大額的案件減少。

今年網購騙案中，近67%個案透過快速支付系統（俗稱轉數快）支付費用，另14%個案經儲值支付工具付款，范稱警方已向金管局和銀行業界反映情况，正合作尋求解決方法。海關版權及商標科技罪案調查組指揮官王誌賢補充，上半年接獲433宗與網上冒牌活動相關的舉報，與去年同441宗相若。

擬下月推「視伏器」 助查賣家涉詐騙否

警方計劃下月推出「視伏器」搜尋器，取代原有「網絡釣魚詐騙搜尋器」，市民輸入收款人帳戶、賣家電話號碼及社交專頁平台名稱等，網站就會顯示有關資訊是否與滋擾電話或詐騙陷阱有關，相關數據來自科技罪案舉報及不同持份者情報。

警方亦通過公私營機構合作打擊網購陷阱，其中Meta公共政策經理譚雋蘭稱，去年10至12月間公司在全球移除17億個虛假facebook帳戶及12億個包括詐騙內容的垃圾信息等。