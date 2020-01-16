魯庭暉赴警署助查 MIRROR成員未作供

警料今再至紅館 阿Mo仍危殆

魯庭暉於昨午3時許乘私家車到西九龍總區總部錄口供。據悉，昨亦有3名女舞蹈員先後到總部協助調查。至於有傳MIRROR成員曾到警署協助調查，消息人士稱，昨沒有任何成員錄口供，亦暫未決定何時為他們錄口供。另據悉，由康文署助理署長李子俊領導、協助查找事故原因的跨部門工作小組，今日會召開第2次會議。

警方西九龍重案組本周初決定獨力調查演唱會事故，陸續邀請事故相關人物協助調查，其中總承辦商藝能工程負責人及受聘工程師前日曾到總部錄口供，MIRROR經理人黃慧君（花姐）亦在本周兩度到總部協助調查。

其中一名受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）昨仍留醫伊利沙伯醫院，伊院發言人昨回覆，稱傷者仍留醫深切治療部，情况危殆，維生指數穩定。阿Mo的父母昨早曾到醫院探望，至下午約1時離開。