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魯庭暉赴警署助查 MIRROR成員未作供

【明報專訊】男團MIRROR紅館演唱會上周發生嚴重意外，巨型屏幕墜下導致兩名舞蹈員受傷。據悉MIRROR所屬製作公司MakerVille的行政總裁魯庭暉、演唱會舞台監製林浩源（Fran9）及次承辦商協興隆負責人等，昨曾到警方西九龍總區總部協助調查。警方西九龍重案組昨午再到紅館，據了解沒檢走任何證物，主要是監察工作人員清拆座椅，以便吊車日後駛近清拆大型物件；警方計劃今日再到現場檢查涉事裝置。

警料今再至紅館 阿Mo仍危殆

魯庭暉於昨午3時許乘私家車到西九龍總區總部錄口供。據悉，昨亦有3名女舞蹈員先後到總部協助調查。至於有傳MIRROR成員曾到警署協助調查，消息人士稱，昨沒有任何成員錄口供，亦暫未決定何時為他們錄口供。另據悉，由康文署助理署長李子俊領導、協助查找事故原因的跨部門工作小組，今日會召開第2次會議。

警方西九龍重案組本周初決定獨力調查演唱會事故，陸續邀請事故相關人物協助調查，其中總承辦商藝能工程負責人及受聘工程師前日曾到總部錄口供，MIRROR經理人黃慧君（花姐）亦在本周兩度到總部協助調查。

其中一名受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）昨仍留醫伊利沙伯醫院，伊院發言人昨回覆，稱傷者仍留醫深切治療部，情况危殆，維生指數穩定。阿Mo的父母昨早曾到醫院探望，至下午約1時離開。

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