參與航天理大學者：學生內地考察非強制

容啟亮稱自己非主理學生事務

容啟亮昨在理大活動上被問校方會否設學生大灣區考察要求，他強調自己非主理學生事務，據知校方鼓勵學生參加內地考察但不強制，「我們求學，要學生自發去做，不是要別人監他去做」。他強調，理大辦內地考察活動多時，過往未必高調舉行，又舉例稱自己近年率領多批學生參觀國家航天設施，形容理大與內地聯繫從無間斷，目前因疫情有所限制，「香港是很細的地方，望到的事物有限，而內地有好的基礎，使我們認識更大的環境，再向全世界進發」。

男拔提太空研蜥蜴得獎

或獲薦於太空站實踐

另外，理大昨公布「太空實驗設計比賽」結果，校方將指導勝出學生隊伍，修正後的實驗方案有機會獲薦於內地太空站實踐。

比賽冠軍由拔萃男書院的隊伍奪得，成員是校內天文學會的5名學生，實驗靈感源自蜥蜴斷尾重生，提議太空人在太空觀察蜥蜴生長，探究其如何適應太空微重力及輻射，了解影響細胞代謝的因素；他們相信實驗有助進一步研究太空對人體組織成長及修復機制的影響，冀為人類將來長期執行太空任務做好準備。

是次比賽收到26份來自22間中學的實驗計劃書，拔萃女書院奪得亞軍，該團隊提議在太空站栽種蘆薈，研究微重力對蘆薈藥用功效的影響；聖保祿學校隊伍奪季軍，他們提出在太空站設置「生態球」，透過光合作用把二氧化碳轉化成氧氣，改善站內空氣。