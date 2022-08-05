李家超擬今公布縮抵港疫監 料留緩衝期

至於採用「5+2」（5日酒店檢疫後兩日醫學監察）抑或「4+3」方案，視乎最終科學數據而定，包括考慮方案會否對疫情帶來顯著影響。據悉，縮減入境檢疫日數後，政府將監察輸入個案有否急升，並檢視措施能否帶動更多商務客來港及早前離港的海外專業人士回流。

業界望「4+3」 盼往後免檢疫

旅遊界立法會議員姚柏良期待當局盡快公布詳情，因業界準備需時，形容業界需要「緩衝期」，需時為客人更改預約日數及退錢。姚形容「5+2」方案「唔湯唔水」，與7日檢疫沒太大分別，來港誘因不太大。他較接受「4+3」方案，期望實施一段時間後可免檢疫。

廠商會會長史立德表示，較希望政府採納「4+3」方案，「鬆得一日得一日」。他期望新措施實施一段時間後可讓港人家居隔離7日，重申香港屬貿易城市，通關才可提振經濟及吸納人才。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，政府今年內已將入境檢疫期由21日大減至7日，支持再縮短。他認為如縮短至「4+3」或「5+2」，外國人來港或市民外遊返港後仍要檢疫，對旅行社業務幫助有限，希望能豁免入境檢疫，以恢復出入境旅遊。