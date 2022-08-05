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郊園豪華營地擬選址大棠流水響 本研社獲漁護署顧問報告 憂開商業化先例

【明報專訊】漁護署2019年建議，在郊野公園內設立升級露營地點或生態小屋，本土研究社（下稱本研社）近日取得漁護署一份顧問報告，披露顧問初步選定於元朗大棠燒烤場及流水響設立豪華營地，本研社擔心郊野公園承載力不足以應付遊人等，並為商業利益滲入郊野公園立下先例，令其他收費娛樂設施陸續有來。漁護署表示，今年將研究「升級露營地點」的可行性。

報告引外國例 本研社：難照抄

本研社循《公開資料守則》向漁護署取得一份探求提升郊野公園康樂及教育潛力的顧問報告，發現顧問初步選定元朗大棠燒烤場及流水響為豪華營地選址。就顧問列舉外國設有豪華營地的國家公園例子，本研社認為外國處境與香港不同，不能照辦煮碗，例如美國黃石國家公園面積達香港陸地面積8倍、澳洲Karijini國家公園距離最近的大城市珀斯有1400公里，但香港郊野公園面積較細亦接近市區，承載力有限。

質疑改變郊園免費方針 侵公共財

選址方面，本研社發現顧問報告援引Karijini國家公園豪華營地例子的公園規劃文件，指文件鼓勵將設施置於國家公園界線外。本研社舉例北潭涌和大網仔的留宿設施均在郊野公園外，認為可避免衝擊郊野公園生態環境。

本研社質疑，顧問報告將「升級」設施定位為豪華級數，而非如外國僅提供基礎設施，改變郊野公園設施免費和簡單樸素的特質；而郊野公園為「公共財」，擔心如立下先例，讓商業利益滲入郊野公園，其他與鄉郊環境不匹配的收費娛樂設施陸續有來。

長春社公共事務經理吳希文表示，即使營地設施避開郊野公園核心區，新增的停車場、接待設施和排污設施等，帶來的人流車流均會增加附近環境負擔，亦憂選址大棠和流水響設立營地，會有伐木和填土問題，擴闊道路則可能帶來非法傾倒。吳反建議把設施置於郊野公園外的鄉郊地區，在適當規管下由私人營運，同樣可提升郊野公園的康樂潛力。他說，港人習慣郊野公園免費，人人可享用，若改為收費會有爭議。

漁護署：今年內研究升級露營地點

漁護署回覆稱，今年內將委託顧問就郊野公園設置「升級露營地點」做可行性研究，確定設施選址、設計、運作模式及營運要求，並確保運作不會對郊野公園環境造成長遠不良影響或超出承載力。

相關字詞﹕吳希文 豪華露營 郊野公園 本土研究社

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