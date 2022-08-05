港聞

港聞二

談公僕待遇：服務社會非「等價交易」

【明報專訊】上年度逾3700名公務員辭職，是回歸後最多，今年公務員薪酬調整亦引起公務員團體不滿。公務員學院院長郭蔭庶認為，公務員團隊多年來士氣有高有低，背後因素複雜。他強調與其他行業相比，公務員服務是為社會提供保障，與私人市場的「等價交易」有別，需具備「犧牲自我精神」，倘公務員僅關注有否獲取應得的薪酬，將很痛苦，亦不健康。

指公僕需具捨我精神 僅關注薪酬「很痛苦」

近年公務員士氣備受關注，對於問題所在，郭蔭庶認為不能簡單片面理解。他表示，絕對支持僱員爭取應有待遇，但認為公務員的重要性在於不論環境好壞，也為社會提供穩定保障，如同教育和醫療服務等，應具有服務社會的犧牲精神。他強調不能單純以商業角度評價公務員待遇，經濟好景時，有公務員放棄在私人市場工作爭取高收入，而在政府工作獲得穩定收入，「（外界）不應該在外面經濟不好時，就眼紅鐵飯碗」。

抗疫表現有褒貶 不應「一竹篙打一船人」

被問到設立公務員學院是否因為公務員不夠愛國和積極，郭蔭庶重申早於2017年《施政報告》已提出設立學院，他認為大部分公務員均愛國，亦有很多公僕積極工作。抗疫期間，社會人士和不少立法會議員經常批評公務員團隊欠積極，需要改革。對於這些批評是否公道，郭蔭庶說批評政府是香港的常態，某程度也是健康，但認為任何組織都有人值得批評，亦有人表現好卻不被讚賞，「沒可能所有批評都是公平」。

他認為，在某些抗疫工作中，公務員的確有欠積極，惟不應「一竹篙打一船人」。他說批評是很容易的事，實際上香港公務員團隊確實較大部分其他國家的公務員高效，期望日後除了討論不足之處，當公務員表現理想時，社會也能表達欣賞，才能鼓勵團隊。

相關字詞﹕郭蔭庶 公務員學院 公務員加薪

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