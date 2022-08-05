稱公務員學院國情培訓需滲入「感染」元素 郭蔭庶：愛國是情懷非知識 考核非關鍵

明報記者 鄭啟智

郭蔭庶在警務處服務逾30年，退休前擔任副警務處長，專責內部管理。對於公務員學院會否仿效紀律部隊的培訓方式，郭強調不會用紀律形式，「就算警察都不是這樣做，你們可能看電影太多，我當警察30多年，從未講過that is an order（那是命令）」。郭蔭庶認為，警隊培訓的資源配置較全面，訓練過程亦注重學員使命感和心態，值得借鏡。他舉例，警隊每兩年舉行「實踐價值工作坊」，各級人員均須參與為期兩日的訓練，認為公務員學院亦有類似需要。

稱資訊式國情教育必敗

國安條文知識可簡單考核

上任至今約一個月，郭蔭庶表示，優先工作是以最短時間為公務員入職訓練和國情教育爭取資源。對於國情教育的具體內容，他表示包括一國兩制、憲制知識和國家安全觀等；教學方式上，他說愛國是情懷而非知識，倘限於提供資訊將注定失敗，不能將所有資源投入教導國安法等法律條文，需要滲入能感染學員的元素，如歷史事件和人物故事等。

被問到考核詳情，他說要視乎不同單元的可行性和需要。至於國情教育的考核，他同稱要按不同內容而定，認為國安法條文等基本知識可作簡單考核，「如果這也答不到，顯示這個人這麼基本的都做不到，有理由相信其他工作也做不到，在這基礎上跟進很合理」。他強調，公務員有責任令評核者對其有信心，包括課堂參與度、對答和反饋等，考核與否並非最關鍵。他認為，如果經過整體考核和觀察後，沒有信心個別公務員適合繼續工作，或要將其革除。

需考慮赴外國受訓者「會否被利用」

公務員過去設有到內地和海外交流的計劃，郭蔭庶表示待通關後，將恢復交流活動。他強調，公務員是到內地交流，但不是「掛職」。他特別提到，容許公務員到外國受訓需考慮地緣政治因素，「是否安全呢？是否有益呢？會否被人利用做一些動作呢？」他又透露，會將地緣政治加入學院培訓內容，增加公務員對地緣政治的敏感度和認識，例如認知香港現正身處的敵意環境。

現時公務員學院沿用公務員培訓處的編制，約有130名人員。郭蔭庶稱學院正規劃未來配置，會參考內地和海外同類機構，他初步構思學院由多個部分組成，除了負責入職訓練和國情教育等一般範疇培訓，他建議設立培訓高級公務員領導才能的架構，加強政府管治和公共政策的學術研究，並與國內外學術機構合作等。

他說，現階段難明言將來需要多少人手，也未有具體落實規劃的時間表。他說，除內部人員，學院將邀請學者、官員、資深公務員等擔任講者，前特首林鄭月娥是人選之一。新任特首李家超將就指定項目設關鍵績效指標（KPI），郭蔭庶未有明確回應學院會否設KPI，只稱KPI有其優劣，加上現階段未完成學院的配置，難言訂定具體指標。他認為整體公務員的表現就是學院表現的最可靠指標。