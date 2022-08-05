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過去一月30宗瘧疾輸入 均非洲抵港 一人檢疫期死亡

【明報專訊】衛生署衛生防護中心昨晚公布，自7月1日至昨日，共有30名非洲抵港者確疹瘧疾，其中一名52歲病人檢疫期間死亡，其餘29人送往公院，4人留醫深切治療部。醫管局因應本港近期出現瘧疾輸入個案群組，啟動緊急應變指揮中心，指揮及協調各聯網接收瘧疾病人。有專科醫生稱，本港僅間中有瘧疾輸入，形容情况罕見，認為流入社區風險很低，相信加強滅蚊已可減低潛在風險。

醫局啟動緊急應變指揮中心

防護中心昨稱，30宗外地傳入瘧疾確診個案，涉及30名介乎25至57歲男病人，各人於7月1日至8月1日由非洲抵港，其中21人來自非洲幾內亞。中心表示，所有患者抵港後均到檢疫酒店檢疫，一名52歲病人檢疫期間死亡，驗屍報告顯示死者帶有瘧原蟲，其餘29人則送往公立醫院治理，10人治理後出院，另外4人及15人分別嚴重和穩定，4人留醫深切治療部。

醫管局昨召開緊急會議，就瘧疾輸入個案群組最新情况，檢視醫院隔離病牀、藥物、治療方案等不同應變措施，醫管局稱公院會安排隔離病牀及合適藥物為感染瘧疾的病人提供治療。

醫生稱病媒按蚊港數量少

流入社區風險不大

感染及傳染病科專科醫生林緯遜表示，瘧疾在港並非常見疾病，每年間中有輸入個案，惟短時間內多宗瘧疾輸入很罕見。他說，瘧疾以按蚊為媒介，但本港按蚊數量不多，加上患者抵港後直接入住檢疫酒店，其後由酒店被送往醫院，未有走出社區，他認為是次事件致瘧疾流入本港社區的風險不大。

林稱，只要在患者曾逗留的地方加強滅蚊，相信已可減低流入社區的潛在風險。對於有患者在檢疫期間離世，他稱瘧疾患者有病徵時情况可很快轉差，不排除患者警覺低，離世前或未有人發現病情。

非洲東南亞常見 重症可致死

瘧疾是可致命嚴重疾病，常見於氣候溫暖地區，如非洲、東南亞等地。患者通常有發燒、發冷、頭痛、肌肉疼痛和無力等症狀。重症瘧疾的病情比較嚴重，如患者得不到適當治療，可導致死亡。

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