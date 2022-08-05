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過渡屋授人以漁 同心村「社企速剪」培訓聘用居民

【明報專訊】由香港聖公會福利協會營運，位於元朗東頭的過渡房屋「同心村」，自今年5月起先後編配1204戶，佔單位總數67%，其中845戶已入伙。村內髮型屋「社企速剪」即將開業，有失業逾年的居民經社企速剪培訓計劃，完成90小時課程及通過評核，獲聘成為理髮師。社企速剪盼向就業困難的居民傳授一技之長，並讓他們原區就業。

首期取錄4人 第二期暫10人報名

香港聖公會福利協會聯同社企「Blue Ocean」於今年7月推出首期速剪培訓計劃，學員完成為期兩周合共90小時的訓練後，有機會在村內髮型屋工作。聖公會福利協會服務部項目經理黃敬業表示，首期收到9人報名申請，經面試後最終取錄4人。第二期計劃將於月內開辦，已有10人表示有意參與。

速剪課程分4單元，分別教授修剪劉海、層次、邊緣層次和剷青技巧，協辦培訓課程的髮型師許迪生稱，按基本技巧劃分課程能讓學員日後自由配搭，為客人剪出不同髮型。

失業貨車司機獲轉介入住

通過評核成全職理髮師

村內的社企速剪髮型屋本月初開業，暫只服務村內居民，每人收費45元。現年52歲的張先生是首期培訓中唯一通過評核的學員，將成為該店全職理髮師。張先生任職貨車司機逾20年，主要負責送學校午餐，疫情爆發後學校多次停課或只開半日課，他因而失業，靠積蓄和打散工維持生活。他居住的寮屋後來被清拆，經社工轉介申請同心村單位獲批，其後報名參與培訓計劃。評核當日，他找來兄長當試剪對象，20分鐘內完成剪髮。

另一學員逯女士離婚後搬入同心村，任家庭主婦多年的她只有零售相關兼職經驗。工作經驗不多的她缺乏自信，在導師鼓勵下，她對剪髮的信心大增，「開始覺得我可以，我都做到」。逯女士雖然尚未通過評核，但她將繼續練習，冀能通過第二期評核。

新鴻基地產於2020年初公布以1元租金，租出元朗東頭一幅地皮，與聖公會合作發展過渡房屋同心村，村內共設8座4層樓高住宅，提供1800個單位予基層人士或家庭。

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