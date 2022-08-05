童樂居兩人認罪 一自薦替控方作證 受害3幼童一至兩歲 遭掌摑打頭搖晃

【明報專訊】香港保護兒童會院舍「童樂居」虐兒案，累計34名職員被起訴，繼兩人認罪後，昨再多兩人在九龍城裁判法院承認對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪，其中1人押後判刑，案情揭3名一至兩歲幼兒遭掌摑及打頭。另一名32歲女被告認罪後向法庭稱，願意為控方錄取「無損權益的陳述」，署理主任裁判官黃雅茵批准她保釋以便錄口供，押後至9月29日求情及判刑。
認罪兩人為李佩貞（32歲）及張惠燕（30歲），兩人自2021年8月起在童樂居任職幼兒工作員。昨一併提訊的另外6名被告（見表），除陳靄盈否認控罪，審訊排期於2023年1月18日進行。其餘5人李慧雯、謝綉蔚、周翠英、傅悅朗及劉露琪暫毋須答辯，部分人被加控，將於9月16日答辯。
另6被告一併提訊 一人否認控罪
針對李佩貞的案情指，去年12月12日下午6時許，李佩貞與兩歲女童H及另外兩名幼兒在活動室，H欲取走李的物件遭打手，H以相同方式還手，李佩貞繼而掌摑H。不久，H躺在軟墊上擺動雙腿，李佩貞見狀大力打其腿，H當場哭泣，李佩貞未有理會，再兩度掌摑H，並搖晃H。
因辯方稱李願意錄取「無損權益的陳述」，黃官決定求情及判刑將押後9月29日再處理。
至於張惠燕承認兩罪，涉及兩名1歲男童K及AH。案情指，去年11月29日早上，包括K在內的12名幼兒各自在嬰兒牀上，其間K站起將一張被扔落地，張惠燕見狀用手打K的頭，致他跌倒牀上，張惠燕拾被之際K再站起，又遭張惠燕大力掌摑跌倒。
第二次襲擊發生於12月5日，當時3樓睡房內包括AH在內8名幼兒，AH在牀上將玩具高舉過頭，張惠燕行近AH大力搶走玩具，推AH的頭撞向牀，又兩度掌摑臉部。
辯方求情指出，張惠燕考獲幼教文憑後，因熱愛照顧幼兒工作，繼續進修，考獲教育大學的幼兒學位資格，去年起在童樂居工作，因本案被辭退，相信日後亦無可能再從事相關工作。
兩度施襲 推一歲童頭撼牀
被告求情憶「與幼兒相處快樂時光」
辯方稱，張惠燕事後十分自責，尤其憶起過往與幼兒相處的快樂時光，令她深切反省。辯方稱「本案不幸中之大幸，兩名男童都無受傷」，冀法庭先索取背景及社會服務令報告再判刑，黃官明言片段及案情均顯示案情相當嚴重，只會索取背景報告。
【案件編號：KCCC 88、285、350、597、649、1883-1888/22】
相關字詞﹕九龍城裁判法院 對所管兒童或少年人虐待或忽略罪 童樂居 無損權益的陳述