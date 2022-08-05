童樂居兩人認罪 一自薦替控方作證 受害3幼童一至兩歲 遭掌摑打頭搖晃

認罪兩人為李佩貞（32歲）及張惠燕（30歲），兩人自2021年8月起在童樂居任職幼兒工作員。昨一併提訊的另外6名被告（見表），除陳靄盈否認控罪，審訊排期於2023年1月18日進行。其餘5人李慧雯、謝綉蔚、周翠英、傅悅朗及劉露琪暫毋須答辯，部分人被加控，將於9月16日答辯。

另6被告一併提訊 一人否認控罪

針對李佩貞的案情指，去年12月12日下午6時許，李佩貞與兩歲女童H及另外兩名幼兒在活動室，H欲取走李的物件遭打手，H以相同方式還手，李佩貞繼而掌摑H。不久，H躺在軟墊上擺動雙腿，李佩貞見狀大力打其腿，H當場哭泣，李佩貞未有理會，再兩度掌摑H，並搖晃H。

因辯方稱李願意錄取「無損權益的陳述」，黃官決定求情及判刑將押後9月29日再處理。

至於張惠燕承認兩罪，涉及兩名1歲男童K及AH。案情指，去年11月29日早上，包括K在內的12名幼兒各自在嬰兒牀上，其間K站起將一張被扔落地，張惠燕見狀用手打K的頭，致他跌倒牀上，張惠燕拾被之際K再站起，又遭張惠燕大力掌摑跌倒。

第二次襲擊發生於12月5日，當時3樓睡房內包括AH在內8名幼兒，AH在牀上將玩具高舉過頭，張惠燕行近AH大力搶走玩具，推AH的頭撞向牀，又兩度掌摑臉部。

辯方求情指出，張惠燕考獲幼教文憑後，因熱愛照顧幼兒工作，繼續進修，考獲教育大學的幼兒學位資格，去年起在童樂居工作，因本案被辭退，相信日後亦無可能再從事相關工作。

兩度施襲 推一歲童頭撼牀

被告求情憶「與幼兒相處快樂時光」

辯方稱，張惠燕事後十分自責，尤其憶起過往與幼兒相處的快樂時光，令她深切反省。辯方稱「本案不幸中之大幸，兩名男童都無受傷」，冀法庭先索取背景及社會服務令報告再判刑，黃官明言片段及案情均顯示案情相當嚴重，只會索取背景報告。

【案件編號：KCCC 88、285、350、597、649、1883-1888/22】