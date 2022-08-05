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復收公院新冠病人 中大醫院供24牀

【明報專訊】醫管局近日因應住院新冠病人增加，陸續安排部分病人轉到全港13間私家醫院留醫。中文大學醫院行政總裁馮康昨於港台《千禧年代》稱，昨起重新接收公院轉介病人，首名病人為新冠患者，來自新界東聯網。他說，中大醫院將提供24張病牀接收新冠病人，另提供12張病牀接收非新冠患者，主要接收來自新界東及九龍區3個聯網的病人。

中大醫院早前因應第五波疫情放緩，4月底關閉用作接收新冠患者的指定隔離病房，並將病房還原至普通內科病房。馮康昨稱，院方周三已開始調整該批病房的負壓系統，以準備隔離病房重新接收新冠病人，醫院也開始調動人手，部分新招聘護士需提早上班。

馮形容，因中大醫院開院僅約一年，可供接收公院病人的病牀暫已「盡晒」，而院方接收的病人年齡不設上限，下限16歲，與第五波疫情時一樣，料主要接收骨科、中風、腦神經科等康復病人，如有醫院聯網提出要求， 亦不排除接收其他專科病人。

逾40人轉私院 醫局澄清非新冠

醫管局總行政經理劉家獻昨澄清，局方前日稱有40多名病人在私院留醫，該批病人全為非新冠病人，至昨日才有首名新冠病人從公院轉送到中大醫院。他說，所有轉介到私院的病人只需繳付醫管局價錢，病人不用擔心私院收費問題，呼籲市民與醫管局合作，接受轉介至私院治療。

浸會醫院昨回覆本報稱，首階段將提供50張病牀收非新冠病人；嘉諾撒醫院則稱，會以提供全院病牀20%、即約30多張病牀為目標。

（新冠疫情）

相關字詞﹕中大醫院 私家醫院 新型冠狀病毒 新冠疫情

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