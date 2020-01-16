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17歲腦痹男入ICU 未成年者兩周3人

【明報專訊】醫管局兒科統籌委員會聯合主席蘇景桓昨在港台《千禧年代》表示，隨着過去一個月社區新冠確診增加，確診兒童入院及危重情况亦增加，過去兩周有3名染疫兒童在深切治療部留醫，例如出現急性壞死性腦炎、嚴重痙攣，當中有幼童不幸離世，對此感擔心，呼籲家長盡快安排幼童接種疫苗。

醫管局昨回覆，該3名染疫兒童分別為早前染疫離世的22個月大女嬰、曾留醫深切治療部但現已出院的35個月大男童，以及一名情况嚴重並正留醫深切治療部的17歲男童。醫管局總行政經理劉家獻昨在疫情記者會稱，一名有腦麻痹的17歲男童正在深切治療部留醫。

蘇景桓表示，大部分入院且情况危重者都是3歲以下、原本身體健康的幼童，以往未能打疫苗。昨日起半歲至3歲幼童可打科興，他呼籲家長盡快安排幼童打針。治療危重兒童方面，他說兒童無法服食口服藥，但可注射抗病毒藥，最重要是支持他們身體各器官系統。

何栢良：幼童每日發病率較上周增半

港大兒童及青少年科學系名譽臨牀副教授關日華向本報表示，觀察到近期一至兩歲確診幼童出現嘶哮症的情况增加，幼童氣管較窄，感染新冠後氣管再收窄，便會呼吸困難。他呼籲家長盡快安排幼童接種疫苗。

另外，港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，過去7日3歲以下幼童每日發病比率較上一周上升50%，同期青少年、成人或長者病發率上升約10%，他說可能是部分家長變得鬆懈，建議家長如在社區較多活動，應每日或隔日快速檢測。

（新冠疫情）

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