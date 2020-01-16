首日219幼童打科興 母嬰健康院月中可接種

家長或監護人昨早9時起可為幼童網上預約接種科興疫苗。截至昨午約5時，網上預約系統顯示未來兩周5間指定社區疫苗接種中心有大量空位，但大多數醫管局門診已爆滿，東區及離島區僅餘小量名額。政府發言人昨晚回覆，截至昨午6時分別219名及739名6個月至3歲幼童已打第一劑新冠疫苗及已預約接種。

官涌體育館社區接種中心昨晨門外未見人龍，早上10時許陸續有家長帶子女到場打針。民建聯副秘書長葉傲冬早上10時許帶兩歲半兒子到場打針，他稱預約過程暢順，認為科興疫苗技術較成熟，故希望盡早帶兒子打針以加強保護。他與妻子已打3劑科興，沒太大副作用，故不擔心兒子會有不良反應。

帶兩歲半孩打針家長：較放心帶外出

洪女士昨晨早約11時帶同兩歲11個月大的孩子到場打針，其孩子今年3月曾確診。她認為「打針好重要」，一直留意消息，希望政府放寬打針年齡限制，故昨晨9時預約後便立即來打針。她一家五口有4人接種科興，「對中國的疫苗較有信心」，即使之後政府可能容許幼童接種復必泰，她仍計劃為小孩預約科興。

帶兩歲半小孩打針的宋女士認為疫情非常嚴峻，小孩於打針前甚少外出，打針後便較放心帶其外出。宋女士又說沒多想疫苗副作用，「放心打啦沒事的」。

官涌體育館疫苗接種中心醫務總監郭寶賢表示，截至昨午5時，有18名幼童到官涌體育館接種，最小為一歲；長沙灣香港紗廠社區疫苗接種中心則有28名幼童，最小為10個月。他說兩間中心各有一名兒科專科醫生駐場，沒幼童接種後不適，特別為幼童增設的餵奶及換片區運作暢順。

籲學校聯絡安排學生打針 正洽幼版復必泰

楊何蓓茵昨晨到土瓜灣美雅幼兒園視察兒童打針後表示，網上預約系統開放後首半小時已有150名家長登記，反應良好。楊太說不希望小朋友因染病而有後遺症甚至死亡，強調絕不會用小朋友的健康或生命「博一博」，呼籲家長盡快帶子女打針。

楊太又稱，衛生署轄下母嬰健康院本月中起可為有接受常規服務的幼童接種科興，學校亦可聯絡當局安排接送學生到社區接種中心打針。洽購幼兒版復必泰疫苗方面，她說醫務衛生局正與藥廠商討。

醫管局兒科統籌委員會聯合主席蘇景桓昨在港台《千禧年代》表示，兒童打針副作用最主要是針口痛或輕微發燒，呼籲家長毋須太擔心，重申打針益處絕對比副作用大。

（新冠疫情）