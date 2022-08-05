恩恤探訪現疫途徑未明 醫局未擬禁客 家屬快測陰性補測核酸陽性 病房共4人中招

稱沒容許除罩餵食

劉家獻表示，該名94歲女病人已留醫多天，周二病情急轉直下，院方安排一名家人恩恤探訪，當時家人快速抗原測試陰性，探訪後補做核酸檢測，翌日結果陽性，該女病人經檢測後亦證實染疫，昨日早上6時許離世，個案將交予死因庭跟進；另局方追蹤調查後發現，同房多3名女病人染疫。該病房已清潔消毒，停收新症及探訪，轉院及院舍病人出院安排亦暫停。

劉又稱，探訪過程沒容許女病人的家人除口罩及餵食，強調未能確定該感染群組是否恩恤探訪所致，局方會安排同房所有病人及員工檢測，亦會追查同房哪些病人近日曾被探訪，了解探訪者有否染疫。

籲探訪者做好衛生 哭時離房

被問到需否收緊或取消恩恤探訪安排，劉稱暫未計劃取消，恩恤探訪發生在病人情况突然轉差或臨終時，未必預測到，而中國人認為臨終時可與家人見面重要，當局會安排家屬快測，冀即使其後才發現染疫，病毒量亦應不會太高，為加強保障亦會要求事後檢測核酸。劉說，探訪程序有感染風險，冀恩恤探訪者做足防感染措施，戴好口罩，做好手部衛生，不要餵食，傷心哭泣時盡量離開病房。

梁子超料探訪者播疫機率低

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，不排除是探訪者將病毒帶入病房，但探訪者快測陰性並有戴口罩，亦不會接觸多名病人，認為由探訪者短期內造成數名病人感染機率相對較低，較大可能是病房有爆發。梁說不排除有兩個感染源頭，探訪者可能在社區感染、數名病人可能在病房感染，但強調傳播途徑及感染源頭有待調查，可透過全基因分析確認個案有否關聯，亦須調查有否其他醫護或病人感染。

相隔4月重返5000宗水平

本港昨日新增5020宗陽性個案，其中247宗輸入，本港對上一次單日陽性個案逾5000宗為4月1日。衛生防護中心傳染病處主任張竹君指出，港大提供病毒即時有效繁殖率為1.28，疫情趨勢仍慢慢上升，暫未見頂，冀市民保持警覺，政府雖擔心疫情對醫療系統造成負荷，但相信不希望隨便收緊社交距離措施。

多3長者離世 一人沒求醫

另外，醫管局昨公布多3名新冠病人離世，介乎76至94歲，均有長期病患，其中94歲女病人和92歲男病人送抵急症室時不省人事，搶救無效離世。劉家獻稱，94歲女病人離世前一日快測陽性但沒求醫，由家人發現昏迷送院；92歲男病人離世前數天快測陽性，有向衛生署呈報並於求醫後獲處方抗病毒藥物，惟其後在家中跌倒，送院搶救無效死亡。劉相信醫生當時評估男患者可在家隔離及治療，而長者及長期病患者染疫後病情變化可以很快，家人可定期為他們量體溫和血含氧量；目前指定診所每日配額使用量約是五至六成，有需要市民可預約診症。

明報記者

（新冠疫情）

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