【Emily】九龍城試用新滅鼠器 垃圾房一周捉7鼠

楊永杰：略見效 政府要突破框框

楊永杰噚日喺社交網站發文，佢話呢種新型捕鼠器係一個兩層膠箱，蓋頂及膠箱背面有6個放置咗瓜子嘅托盤，「等待」老鼠自投羅網，箱外有一個數字圈，指住嘅數字代表已補捉嘅老鼠數目。佢同Emily講，放置喺紅磡邨嘅3個捕鼠器試行一周後，其中兩個分別捕捉到3隻及4隻老鼠，另一個未有捉到。佢話老鼠會直接掉進膠箱內，減低細菌傳播風險，改善衛生問題。

楊永杰又話，鼠患唔止係九龍城區，甚至係全港問題，食環署以傳統藥粉、鼠籠、鼠夾等方式捉嚟捉去得個桔。佢話今次試用嘅膠箱每個成本約1000元，成本有限，又話唔一定要用呢款膠箱，而係政府要突破框框，設法多管齊下解決鼠患問題，例如試用新款捕鼠器，然後評估成效，再擴大應用範圍，改善鼠患問題。