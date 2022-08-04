【Emily】九龍城試用新滅鼠器 垃圾房一周捉7鼠

【明報專訊】新一屆政府銳意改善各區鼠患問題，本身係九龍城區議員嘅立法會議員（九龍中）楊永杰話，區內公共屋邨鼠患嚴重，其中愛民邨有如「愛鼠邨」，九龍城區議會最近主動出擊，聯同九龍城民政事務處推出試驗計劃，引入外國新型捕鼠器，分別喺愛民邨、紅磡邨及九龍城區內多個地點放置多個捕鼠器。楊永杰噚日到紅磡邨檢視3個放置喺垃圾房嘅捕鼠器，發現試用一周後，其中兩個合共捉到7隻老鼠，認為略見成效。
楊永杰：略見效 政府要突破框框
楊永杰噚日喺社交網站發文，佢話呢種新型捕鼠器係一個兩層膠箱，蓋頂及膠箱背面有6個放置咗瓜子嘅托盤，「等待」老鼠自投羅網，箱外有一個數字圈，指住嘅數字代表已補捉嘅老鼠數目。佢同Emily講，放置喺紅磡邨嘅3個捕鼠器試行一周後，其中兩個分別捕捉到3隻及4隻老鼠，另一個未有捉到。佢話老鼠會直接掉進膠箱內，減低細菌傳播風險，改善衛生問題。
楊永杰又話，鼠患唔止係九龍城區，甚至係全港問題，食環署以傳統藥粉、鼠籠、鼠夾等方式捉嚟捉去得個桔。佢話今次試用嘅膠箱每個成本約1000元，成本有限，又話唔一定要用呢款膠箱，而係政府要突破框框，設法多管齊下解決鼠患問題，例如試用新款捕鼠器，然後評估成效，再擴大應用範圍，改善鼠患問題。
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