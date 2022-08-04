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2022年8月4日星期四
港聞二
港府總動員表態 劉兆佳：現才是正常 具體如何配合中央 譚耀宗：非特區決定
倘禁運 港業界料多影響轉口內地電子配件
梁啟智稱台人生活如常 有港留學生父母囑儲糧
晤佩洛西 林榮基：盼助在台港人赴美
國安案首上訴得直 二代美隊改囚5年 上訴庭維持「情節嚴重」裁決 稱刑責「仍屬較輕」
首列10因素判斷「情節輕重」 陳弘毅：內地常見概念 向由法院定斷
涉連登發具煽動意圖帖文 公僕還押
楊子俊信箱「被封」 郵政認疏忽致歉
大三罷 青年認非法集結刑毁囚8月
暫接公院40病人 私院需日日報數 張竹君稱新冠升勢未見頂 醫局：仍有空間收染疫者
減檢疫期料日內公布 「5+2」「4+3」未定 消息：短期不向密接者發黃碼 長遠宜涵蓋
盧寵茂：疫未止於夏 「企圖預計」專家跌眼鏡 英放寬措施後冬季疫未復熾 許樹昌：料混合免疫
6月至3歲童今可接種 學者籲勿服止痛藥打底
港大冠狀病毒研究 揭病毒高效複製「幫兇」
袁弓夷3人設「香港議會」 警通緝 保安局譴責犯顛覆罪 籌委會「榮幸」
政助月薪高低差七成 局方：按專長職能
環團：郊園邊陲建3.5萬伙恐需削山 損集水區
串謀黑幫扮冚賭 3警妨礙司法罪成 臥底揭發 被告求情稱對工作滿腔熱誠
藝能負責人工程師錄口供 鋼索最快明有化驗結果
百分百擔保貸款 18人涉騙1.9億 一公司兩員工 報稱年薪支出600萬
認海關總部女更衣室偷拍 助理文書主任還押候判
六旬工程師港大偷拍女生 認罪判感化一年
私家車撞橋墩撼更亭 兩保安傷一飛彈數米
蒙着嘴上網課讀唇難 憑堅持聽障生入港大
周日派次階段消費券 636萬人合資格
粉嶺軍地貨倉三級火 火場發現男焦屍 疑為職員
97%人支持綠色交通 六成拒多付車資1元
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【Emily】管牧指《通靈之王》違指引 向商經局反映
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【明報專訊】（請看附圖）
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