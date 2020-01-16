大灣區GBA專題：上半年全國商廈成交額 灣區佔32%

外資成交額大跌80% 料反映短期因素

值得留意的是，從上半年銷售數據留意到，新經濟物業即工業、物流及數據中心正受到市場關注，以上3個行業的成交額在今年上半年達到96億元，直逼2021年全年整體數字。她預期，趨勢會在餘下半年持續，2022年新經濟物業交易額可能達到207億元。

至於傳統物業方面，今年上半年成交額為148億元，預期下半年會再有300億元成交額；全年整體大宗交易勢必突破600億元，主要是發展商債務問題所致。他們早前為開發物業，向保險公司、信託公司借貸，目前出現資金及現金流等問題，需要出售手上物業套現，現時留意到市場有不少物業放售中，並相信這類型交易會在下半年持續增加。

當然，亦有買家購入商業項目自用，在大灣區買入寫字樓作為公司總部，上半年大灣區共有26宗大額商業物業成交，分佈在深圳、廣州及佛山。當中，廣州上半年交易額達到120億元，創下過去5年新高，統計現時市場庫存，預期下半年交易額亦會超過百億元，突破過去兩年整體水平。深圳工業物流成交亦佔整體交易超過70%，遠高於去年同期只有12%，上半年總成交額為115億元，相信這個趨勢會於今年下半年持續。

投資者目光轉到工業物流及產業園

她舉例，今年第一季太平洋保險公司以43.5億元收購廣州天河區粵海金融中心一座、錦欣生殖今年第一季以17.3億元買入深圳福田區的恒深影聯合大廈。由於深圳有許多這類型的實業及科技公司，預期下半年這類型交易會繼續活躍於市場。值得留意的是，投資者目光正由傳統商場及寫字樓轉移到工業物流及產業園。

「疫情確實改變許多投資者想法，民眾難以外出，需要透過網上購物，此時就涉及到工業物流，而由於難以外出，民眾都會增加採購數量，運送需求激增，租務市場因此旺盛，投資者就會買入項目。數據中心亦一樣，因為民眾不能外出，更多時間瀏覽網站，對網絡速度有較高要求，促使數據中心需求興起。」她舉例指出，2021年第四季，領展（0823）以7.54億元收購位於東莞及佛山的兩座配送中心的75%股權。

展望未來下半年，隨着大灣區基建及交通網絡愈來愈成熟，將會帶旺深圳及廣州以外的大灣區城市，深中通道將於2024年建成，屆時連接兩地只需20分鐘，中山及江門的投資需求將會逐步加強。下半年，新經濟依然是投資者的首選。

被問及近期內地出現爛尾樓停供潮對內地樓市影響，陶汝鴻表示，事件將會持續影響市場信心，因此預期整體成交量會處於低水平，不過中央近期有推出支持房企的政策，相信有效減少爛尾樓出現，雖然金額不大，但都屬於正面信號，反映中央會遏止情况繼續惡化。

[活在灣區]