97%人支持綠色交通 六成拒多付車資1元

環保觸覺今年6至7月期間收集503份有效問卷，了解市民對引入環保公共交通的接受程度。調查發現，97%市民支持香港逐步引入環保公共交通，但有23%受訪者不願為綠色交通多付車資，39%人表示只願多付1元以下，38%人表示願意多付1元或以上車費。

七成傳統車駕駛者

會考慮轉用電動車

受訪者中有9%為駕駛者，當中11%使用純電動車，另72%使用汽油車。調查顯示，受訪的非電動車駕駛者中，有73%表示會考慮由燃油車轉用電動汽車，而考慮政府的優惠政策後，例如寬減首次登記稅，51%駕駛者表示不願支付額外車價購買電動車。

環保觸覺研究主任劉加揚表示，市民對綠色運輸接受程度高，但大部分不願支付或只願支付小部分成本，他建議政府參考歐盟國家，將綠色債券基金應用於資助綠色運輸，例如法國和德國從綠色債券收入提供交通月票予公務員、興建鐵路和改善水上交通等。劉又建議政府延續「一換一政策」，並增加特快充電位數量，鼓勵市民更換電動車。

調查另顯示，受訪市民常用交通工具以鐵路和巴士為主，另有約10%以小巴為主。劉加揚表示，現時零碳交通主要集中於鐵路和巴士，忽略了乘客量達10%的小巴，建議應為小巴提供更多停泊及充電設施。