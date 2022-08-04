粉嶺軍地貨倉三級火 火場發現男焦屍 疑為職員

三級火燒逾11小時

出動274消防救護員

火警於昨晨5時14分發生，大量濃煙湧上半空，現場火光熊熊。消防接報到場後，升起雲梯撲救，消防處署理新界北總區區長陳敬強表示，火場面積60米乘60米，搭建物有倒塌危機，消防要遠距離取水，火警在清晨6時50分升為三級，至下午1時受控，並於4時半大致救熄。

消防共派出4條喉及4隊煙帽隊灌救，至少動用253名消防員及21名救護員，亦以無人機及滅火機械人協助救火。火警期間現場傳出爆炸聲，陳敬強稱，相信是倉內的糧油食品罐、玻璃樽爆破，仍要調查倉內是否有危險品。

大埔警區刑事總督察范偉豪表示，現場為貿易公司擺放海鮮、糧油食品的貨倉，消防在倉內發現一具燒焦男屍，相信是上址職員，未知死者是否在倉內留宿以及倉內的建築結構等。警方表示，死者是一名39歲姓徐的內地男子。

死者親友激動痛哭

現場所見，火場包括3間由鐵皮搭建的貨倉，重案組探員及消防搜索犬Goose進入其中一個貨倉調查及蒐證。有一男一女的死者親友趕往現場，情緒激動痛哭。