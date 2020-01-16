周日派次階段消費券 636萬人合資格

政府發言人表示，今年4月已獲發第一階段消費券並符合第二階段準則的現有登記人，以及透過優才、專業人士及企業家入境計劃等來港居住或升學的合資格新登記人，將獲分期發放5000元消費券，並於周日獲發首2000元。獲分期發放1萬元消費券的15萬名合資格新登記人，亦將於周日獲發首3000元（見表）。

10萬宗領取資格覆檢成功

發言人稱，截至本月1日，秘書處共收到約15.8萬宗覆檢申請，主要來自早前曾以「永久離開香港」為由作出法定聲明以提早提取強積金者，當中約10.4萬宗申請覆檢成功，並已獲短訊通知，該批人同樣會於周日獲發放消費券。

其餘覆檢個案秘書處仍在處理，覆檢成功者最快本月16日收取首期消費券。於計劃登記期內扣除重複申請，秘書處共收到約29萬新登記及26萬更改儲值支付工具帳戶申請。

飲食業料吸25%金額

香港餐飲聯業協會會長黃家和稱，本港第二季經濟仍未如理想，尤其自6月後及近期疫情反彈，市民消費意欲轉低。他預計，對比去年政府首次派發消費券，是次市民消費力較弱，預計新一輪消費券只有約25%即75億元流入飲食業界。不過，他稱不少留學生回港過暑假，估計年輕人消費意欲較強，有助促進新式餐廳營業額，惟酒樓等傳統食肆生意料相對慘淡。

自由黨批發及零售界議員邵家輝認為，本港經濟疲弱，加上仍未通關，嚴重打擊零售業，形容派發消費券對業界「肯定有幫助」；他預料零售業8月銷情將反彈，建議商戶推出優惠，吸引市民消費。