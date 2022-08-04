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港聞二

蒙着嘴上網課讀唇難 憑堅持聽障生入港大

【明報專訊】大學聯招（JUPAS）下周三放榜，殘疾申請人特別考慮的結果昨率先公布。天生患重度弱聽的梁梓朗，未夠1歲便接受不同的聽覺訓練，一直要戴上助聽器和讀唇才可走出無聲世界。新冠疫情橫跨3個學年，口罩阻礙他與人溝通，在網課跟不上進度，但靠主動發問和不懈溫習，終捱過中學文憑試一仗，昨如願獲首志願（A1）香港大學工學學士（工程科學）取錄，距離成為聽力學家的夢想又近一步。

梁梓朗10個月大時診斷出雙耳重度弱聽，自小戴上助聽器和依賴讀唇與人溝通，「有時靠估少少」。就讀直資男校聖保羅書院的他，升上高中後遇上橫跨3個學年的疫症，人人戴口罩，令他難以完整地「聽」到別人說話，在網課不時聽漏重點，「開頭很不開心，但學識了聽不清楚就主動發問」，幸好中學老師特意戴上透明口罩授課助他追回進度。上月文憑試放榜，他取得最佳5科23分成績，入讀港大後，他希望深入研究工程科學，盼有一天可改良助聽器，幫助更多聽障同路人。

天生殘疾困苦 慶幸多人照顧

面對天生缺陷，梓朗慶幸身邊不少人對他照顧有加，「我們SEN（特殊需要）學生，每日都遇到不同困難，但只要堅持一定會捱過，回首過去就會很proud of yourself，這句話老套，但卻是唯一的方法」。

肌萎生同入港大 期待上莊

兩人最佳5科同獲23分

港大亦取錄患有脊椎肌肉萎縮症的林育姍，她9月將入讀理學士課程。育姍平日以輪椅代步，手肌弱影響寫字，但勤奮溫習，備試期間爭取時間，一面做下肢物理治療，一面手執課本溫習，終取得最佳5科獲23分，更是全港唯一文憑試綜合科學科5**日校考生。展望大學生活，她期待「上莊」和入住校內宿舍，亦希望未來有機會出國交流。

香港大學共取錄8名肢體殘障、患視障或有專注力不足的申請人。港大學生發展及資源中心輔導及心理培育總監楊麗瑩說，校方為SEN學生度身訂做支援方案，例如考試加時、開設特別考場，強調不因殘障學生而降低學術要求。

本報查詢其餘7間資助大學，中大、理大、城大、嶺大及教大昨表示，有向特殊需要的學生發出取錄通知。其中理大取錄12人，分別入讀護理學、職業治療學、土木工程及可持續發展學等9個課程，校方稱會提供服務和設施支援；城大取錄6人，分別入讀理學院、工學院及人文社會科學院屬下個別學系；中大及嶺大分別錄取兩人及1人，中大稱，學生事務處會協調支援，包括為他們安排課堂及課後學習支援，如朋輩學習輔助、教材格式轉換等。教大稱會因應學生需要，提供或容許使用視聽支援的方法及器材、安排優先座等。

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