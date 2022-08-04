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認海關總部女更衣室偷拍 助理文書主任還押候判

【明報專訊】一名海關助理文書主任去年在海關總部大樓，由健身室尾隨一名女子至更衣室，用手機偷拍女子沐浴不果後逃去，警方翻查閉路電視片段等後將他拘捕，他在警誡下稱事主做運動時很吸引，出於好奇及好色犯案。他昨日在東區裁判法院承認一項企圖窺淫罪，主任裁判官嚴舜儀明言事件對事主造成無法言喻的驚恐，惟被告曾尋求心理輔導，故先索取其背景及社會服務令報告，下令他還押至8月17日判刑。

辯方求情時表示，33歲被告黃嘉興為人上進，正在都會大學修讀電腦及資訊科技課程，他自知過錯無法令人接受，在此向事主真誠致歉；本案發生後被告已被停職，但他積極面對，包括持續接受心理輔導，且本案為單一事件，冀法庭索取報告再判刑。

「運動時好吸引」 求情稱已做心理輔導

根據案情，被告與X均在海關總部大樓工作，2021年10月29日下午4時許，被告見X在10樓健身室做運動，兩小時後，X前往同層的女更衣室，沐浴期間發現上方有一部黑色手機，隨即大叫，X衝出更衣室後未能找到偷拍者，遂報警。警方翻查大樓閉路電視，發現X前往更衣室後只有被告向該方向步行，約一分鐘後被告匆忙折返，職員卡紀錄則顯示被告由貨𨋢離開大樓。

被告同月31日被捕，在警誡下稱「我係有入海關總部10樓女更衣室，但畀個女仔喝止咗，我冇影到相，淨係舉起咗部手提電話，但影唔到任何相」；又稱X做運動時很有吸引力，出於好奇及好色，尾隨X入更衣室，不過X大叫，所以他慌忙逃走。案情指出，警方在被告手機無發現X的照片。

【案件編號：ESCC 817/22】

相關字詞﹕東區裁判法院 助理文書主任 海關 窺淫罪

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