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百分百擔保貸款 18人涉騙1.9億 一公司兩員工 報稱年薪支出600萬

【明報專訊】警方商業罪案調查科7月下旬展開針對「百分百擔保特惠貸款」騙案的行動，以串謀詐騙及洗黑錢罪先後拘捕18人，案件涉及35間公司，詐騙集團疑藉誇大員工數目及薪金等向銀行申請貸款，涉款約1.93億元。警方透露，有涉案公司只有兩名員工，單月營業額1萬元，但報稱一年薪金總支出逾600萬元。

董事獲500萬 花逾半購奢侈品

警方表示，涉案公司利用虛假的薪金證明及公司營運紀錄，在2020年4月至今年2月，透過中小企融資擔保計劃下的百分百擔保特惠貸款計劃，向多間銀行申請貸款。商罪科訛騙案組高級督察麥偉光指出，部分涉案公司為空殼公司，虛報影子員工及強積金供款紀錄，有公司董事獲500萬元貸款，花費將逾半款項購買名表等奢侈品；另有犯罪集團開設9間空殼公司，共用營業地址和員工資料，貸款最終轉帳至集團主腦，並非用於公司營運。

挪舊員工資料開強積金 訛稱在職

商罪科訛騙案組高級督察馮潤和稱，部分公司則有實質營運，為獲取更高貸款額，誇大員工數目和薪金，又或利用已離職員工的個人資料，開設新的強積金戶口，訛稱員工仍在職。

警方在7月19至27日的行動中拘捕12男6女，介乎27至64歲，所有人獲准保釋候查；另搜查35間涉案公司、被捕人住所、辦公地點及相關秘書公司等，凍結被捕人的銀行戶口及調查其樓宇資產，涉及2200萬元。另外，警方發現有3間正申請貸款的公司疑與被捕人有聯繫，已截停其申請，涉款1380萬元。

警方去年至今共展開4輪針對百分百擔保特惠貸款騙案的行動，在11宗案件中共拘127人，涉款逾14億元。截至上月底，政府共批出約5.3萬宗貸款申請，金額約990億元，惠及3.2萬間企業。

相關字詞﹕洗黑錢 串謀詐騙 百分百擔保特惠貸款 騙案

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