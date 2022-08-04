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港聞二

藝能負責人工程師錄口供 鋼索最快明有化驗結果

【明報專訊】男團MIRROR演唱會上周四發生巨型屏幕墜下意外，兩名舞蹈員受傷，西九龍重案組探員昨午3時許再到紅館調查，逗留近3小時。據了解，演唱會總承辦商藝能工程的負責人及其聘用的工程師，昨到警方西九龍總區總部協助調查和錄取口供，預計今天會有其他負責的機構或公司錄口供助查。至於警方前日（2日）檢獲的涉事鋼索等零件，已交政府化驗所，最快明日有化驗結果。

受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）仍在伊利沙伯醫院留醫，伊院發言人昨午回覆傳媒查詢時指出，傷者仍在深切治療部，情况危殆，維生指數穩定，醫療團隊會繼續提供合適檢查、臨牀評估及治療。阿Mo的父母昨早10時許乘搭由政府安排的專車，在身穿保護衣的人員陪同下探望兒子。李父離院時，有傳媒問及阿Mo傷勢，李父雙手抱拳回應「辛苦晒」便登車返回檢疫酒店。

另外，康文署周二起在轄下表演場地實施3項短期限制措施，包括舞台暫停使用懸吊於高空用作擺動、旋轉或乘載人員的機械裝置，電腦燈、鏡球和投影機等設備可繼續使用。香港舞台藝術從業員工會內務副主席陳頴業昨在港台《千禧年代》表示，康文署不應一刀切要求轄下所有表演場地停用相關裝置；他認為當局應暫停讓與今次事件有關的承辦商繼續承包舞台工程，直至調查有結果。

相關字詞﹕李啟言（阿Mo） Mirror演唱會

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