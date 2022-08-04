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串謀黑幫扮冚賭 3警妨礙司法罪成 臥底揭發 被告求情稱對工作滿腔熱誠

【明報專訊】荃灣反黑組4名警員涉於2018年掃蕩非法賭場前，與黑幫接洽造假，事先表明掃蕩日期並要求安排假賭客予警方拘捕，又強調「唔要南亞裔」賭客，遭一名在該賭場工作的警方臥底揭發。4警早前否認一項串謀妨礙司法公正，其中3人昨日在區院被裁定罪成，還押至9月16日判刑，1人罪脫。辯方求情時稱，3名被告對工作滿腔熱誠，表現優異屢獲嘉許，惟罪成後將失去長俸、宿舍，其中一人透過辯方稱，他不知如何向兒子解釋，將失去「引以為榮」的警察宿舍住所。

一警罪脫 面臨紀律聆訊

4名被告依次為案發時為警長的趙廣林（55歲）、警員賴福康（50歲）、傅裕文（38歲）及張子健（29歲），首3人昨被判罪成。同案賭場負責人陳少寶（40歲）早前認罪，判監8個月。

辯方質疑臥底 官裁可靠證人

據了解，首被告現已離職，其餘3人停職，罪脫被告會接受警隊內部紀律聆訊。警方表示不評論個別個案，指退休公務員一旦被裁定罪成，當局可取消其退休金。

區院暫委法官勞潔儀裁決時指出，4名警員無作供，該臥底是本案的主要證人；對於臥底應黑幫老大要求與他前往內地，遭辯方質疑可信性，勞官認為，臥底為免對方生疑，做法合理，而臥底原本行動並非針對被告，無需要作假證供，裁定他是可靠證人。

勞官續指，綜合供辭等證據，首被告趙廣林曾就賭場佈置詢問臥底，要求他為閉路電視加裝硬碟；次被告賴福康着臥底安排假扮賭客的戲子；第三被告傅裕文亦有問及細節。勞官裁定3名被告在會面的協定行為有妨礙司法公正的傾向，全數罪成。

勞官表示，第四被告張子健除了自我介紹之外沒說話，他可能純粹身處會面現場，履行值勤責任，臥底沒留意張當時是否正撰寫報告及曾否離開房間，勞官未能肯定張是否參與和知悉涉案協議，裁定張罪脫。

失收入警宿 「不知如何向兒解釋」

辯方求情時稱，首被告自小立志除暴安良，中學後投身警隊，以一生青春實踐抱負直至退休，盡忠職守，他沒從本案獲利，亦料無法取得長俸，等於失去一切，成為「大輸家」，並蒙上「永久污名」。辯方又稱，次被告表現優異屢獲嘉許，現不能再從事熱愛的工作及住在警察宿舍，對他及家人造成極大打擊；而第三被告失自由、失收入，不知如何向兒子解釋，且將失去「引以為榮」的警察宿舍住所。

【案件編號：DCCC 917/19】

相關字詞﹕區域法院 串謀妨礙司法公正 警員犯法 反黑組 賭檔

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