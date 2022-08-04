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環團：郊園邊陲建3.5萬伙恐需削山 損集水區

【明報專訊】新一屆政府重提郊野公園邊陲建屋，財政司長陳茂波早前拋出於大欖郊野公園邊陲建屋3.5萬伙的方案，特首李家超上周六則稱郊園邊陲地非優先考慮項目。綠色和平以前屆政府委託房協研究的方案推算，建屋3.5萬伙涉187公頃土地，較房協研究範圍20公頃多出約8.35倍，要削去部分大欖涌郊遊徑及山頭，並影響集水區；又稱在郊野公園範圍建屋涉修改法例，如落實計劃會開極壞先例，加上闢地建屋需時，遠水不能救近火，無助短期縮短公屋輪候冊。

按上屆方案3750伙推算 涉187頃

綠色和平資深項目主任陳可淳稱，在郊園建屋無助加快上樓，因要大規模移山闢地。綠色和平參照最新建成粉嶺皇后山公營房屋，13幢40層高樓提供約1.2萬伙，推算3.5萬伙需建38幢40層高樓，面積近40公頃，較房協研究面積大一倍，若用盡40公頃建38幢，恐成屏風樓，影響通風及景觀。

動工至入伙需6年 短期難縮輪候

綠色和平再以前屆政府於2017年提出的大欖郊野公園邊陲建屋方案，即以20公頃土地建3750伙推算，若單位數目擴至3.5萬伙，涉及土地面積約187公頃，相當於約10個維園。陳可淳稱，若開發大欖邊陲約187公頃土地，需削去當地部分「四排石山」山崗、大欖涌郊遊徑，亦項目涉及集水區，興建房屋會影響水塘集水功能。

對於陳茂波日前稱，大欖郊野公園邊陲建屋3.5萬伙有助令公屋平均輪候時間由6.1年減至5年，陳可淳稱陳茂波提供數據不多，無從得知如何推算該結果，但她翻查多個近年建成的大型公屋項目，發現由動工至入伙平均要花6年，換言之現實上難單靠大欖郊園邊陲建屋量達縮減輪候冊效果。

相關字詞﹕大欖郊野公園 綠色和平

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