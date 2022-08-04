政助月薪高低差七成 局方：按專長職能

副局最高最低差15%

根據各政策局提供副局長月薪，最高的是副財庫局長陳浩濂、副文體旅局長劉震、副運輸及物流局長廖振新和副醫衛局長李夏茵，同為271,900元。與陳浩濂同樣由上屆政府過渡的副商經局長陳百里、副勞福局長何啟明、副政制局長胡健民，月薪則為253,750元。至於上屆擔任政助、今屆升任副局長的教育局施俊輝和創科局張曼莉，月薪235,650元，較政助薪酬增約一倍。

政助升副局兩人 月薪翻倍

一眾政助薪酬分野則更大，其中上屆任特首辦特別助理的政務司長政助李惠、之前任財政司長辦公室高級研究員的財政司長政助楊通達、以及由國泰航空「轉跑道」加入政府的商經局政助李世華月薪最高，達126,900元。41歲的李世華同樣新加入政府，月薪則遠高於另外4名未曾在政府任職的政助：副律政司長政助陳倩雯、房屋局政助歐陽文倩、勞福局政助傅曉琳和創科局政助廖添誠月薪72,500元。4人年齡亦有差距，陳倩雯和歐陽文倩分別31和33歲，傅曉琳、廖添誠與李世華年齡接近，分別40、38及41歲。

現行機制下，副局長薪酬相等於局長薪酬的65%、70%或75%，而政治助理薪酬則設上限，為局長薪酬的35%。