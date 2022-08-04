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袁弓夷3人設「香港議會」 警通緝 保安局譴責犯顛覆罪 籌委會「榮幸」

【明報專訊】保安局昨點名譴責「香港議會」發起人袁弓夷、何良懋及梁頌恆等，指他們涉嫌違反《港區國安法》「顛覆國家政權」罪，警方定必依法追究，緝捕有關者歸案。3人現時均身在海外，梁頌恆稱無收到任何警告或通知，對於被指違法則沒法擔心太多，並呼籲港人參與「香港議會」投票前留意風險。

均在海外 梁頌恆籲投票者留意風險

保安局呼籲市民與任何違反國安法的人及其組織的非法活動劃清界線，以免承擔不必要法律風險。中通社昨引述駐港國安公署堅決支持警方行動，公署稱任何人、組織或勢力無論在何地、以何種方式或身分，只要涉嫌顛覆國家政權都必將受法律嚴懲。

「香港議會」官方網站昨晚仍能如常瀏覽，根據網站資料，組織7月底宣布成立，籌委會於加拿大多倫多註冊。「香港議會」稱，將成立一個真正代表港人的議會，以一人一票選舉產生，海內外港人均可投票，冀藉此團結港人。「香港議會」籌委會昨晚發聲明稱被一個沒人民授權的政府通緝，認為是無稽可笑，又說被通緝「是我們的榮幸」。

袁媳容海恩：應與違法者劃清界線

袁弓夷和何良懋上周於加拿大召開記者會宣布成立「香港議會」時，被問到參與港人觸犯國安法風險，何良懋稱「不公義的法律我們不會遵守」。

袁弓夷媳婦、新民黨立法會議員容海恩表示，「香港議會」毫無疑問是個有計劃、不顧一切後果、全心惡意顛覆特區政府職能和破壞特區政府的組織，她全力支持警方根據國安法嚴厲依法打擊所有違法活動，以儆效尤，呼籲市民要與任何違反國安法的人或組織劃清界線，切勿以身試法。

根據港區國安法顛覆國家政權罪，首要分子或罪行重大者可處無期或10年以上有期徒刑；積極參加者可囚3年以上、10年以下；其他參加者則最高判監3年；國安法效力範圍包括香港永久居民和非香港永久居民在港以外的相關犯罪。

相關字詞﹕香港議會 國安法

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