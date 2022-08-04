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港大冠狀病毒研究 揭病毒高效複製「幫兇」

【明報專訊】港大醫學院微生物學系團隊研究發現，多種冠狀病毒如新冠病毒，可利用人體細胞內兩項防病毒機制進行高效複製，包括「干擾素反應」及「細胞凋亡反應」。團隊表示，研究有助了解冠狀病毒複製機制，為病毒蛋白和相關藥物研究提供新方向。研究結果經同行評審，已於科學期刊《自然》（Nature）發表。

港大微生物學系講座教授袁國勇領導的團隊解釋，「干擾素」能抑制病毒在受感染細胞內複製，亦能降低其他未受感染細胞的被感染風險；「細胞凋亡反應」則能避免病毒在細胞內大量複製。

研究主要針對人類和動物細胞內，負責執行凋亡程序的宿主細胞蛋白酶「半胱天冬酶-6」（caspase-6）對冠狀病毒複製的影響。團隊在細胞系、離體肺組織和小腸類器官的實驗中，發現抑制或剔除「半胱天冬酶-6」，反而可降低冠狀病毒複製力；在小鼠模型中，使用「半胱天冬酶-6」抑制劑可顯著降低中東呼吸綜合症冠狀病毒（MERS-CoV）的複製能力，小鼠存活率由33.3%升至80%；「半胱天冬酶-6」被剔除的小鼠中，MERS-CoV複製能力和引致的肺部損傷水平顯著降低。

此外，研究證明，「半胱天冬酶-6」裂解冠狀病毒核殼蛋白（nucleocapsid）所產生的片段，可與「抗干擾素調節因子-3」（Interferon Regulatory Factor 3，IRF-3）結合，阻止IRF-3進入細胞核，繼而阻止干擾素反應啟動；若干擾素反應停止，病毒複製能力將加強。

（新冠疫情）

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