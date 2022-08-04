6月至3歲童今可接種 學者籲勿服止痛藥打底

上述幼童可到北角渣華道體育館、佐敦官涌體育館等社區疫苗接種中心，或指定普通科門診診所接種科興疫苗；打針前，家長須出示幼童的出生證明書正本及簽妥的同意書。

不同位置打 新冠、流感針可同時接種

身兼疫苗可預防疾病科學委員會成員的關日華昨在商台節目說，委員會已檢視「難以想像之多」的文件，包括不同國家展開接種後的安全數據及疫苗效用資料。他補充，只要在不同位置打針，幼童可同時接種新冠疫苗、季節性流感疫苗等疫苗；對於部分幼童接種新冠疫苗或會輕微發燒，他建議體溫超過38.5℃才服食退燒藥，否則可能影響疫苗產生的免疫反應。

港大醫學院兒童及青少年科學系臨牀副教授葉柏強在港台節目說，3歲以下幼童染疫後惡化風險較高，家長常在社區活動亦容易傳染給家中嬰幼兒，呼籲家長盡快安排子女接種。

民建聯立法會議員顏汶羽說，其子將滿一歲，需接種不同疫苗，會先向醫生查詢接種間距等資訊，再接種新冠疫苗。

（新冠疫情）