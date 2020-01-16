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盧寵茂：疫未止於夏 「企圖預計」專家跌眼鏡 英放寬措施後冬季疫未復熾 許樹昌：料混合免疫

【明報專訊】醫務衛生局長盧寵茂受訪稱，很難預測何時到控疫的「終點」，又稱以往有專家企圖預計新冠病毒到夏天會消失，形容「專家跌晒眼鏡落地」。翻查資料，英國去年夏季前放寬防疫措施，之後死亡個案仍較2020年底至2021年初冬天低；新加坡去年暑假開始放寬措施，死亡個案雖增，但維持在每100萬人計每天2.6宗以下（7天平均數）水平。中大專家許樹昌認為，在冬季染疫個案會較多，故死亡個案也較多，尤其是未打齊針者。本港近日感染個案雖增，但他認為重症和死亡不會再出現第五波高峰時的情况，因本港不少人曾染疫，且接種率愈來愈高。

盧寵茂接受港台訪問時說，沒有「水晶球」預測何時到達控制疫情的終點，「由新冠疫症開始至今，很多企圖去預計的專家，其實『跌晒眼鏡落地』，有些人會說『夏天來，病毒就會消失』，但我們發覺這個病毒不怕熱」。

翻查資料，本港部分專家在疫情爆發初期曾預測，疫情會持續多時，甚至會一直與人類共存，如港大微生物學系講座教授袁國勇2020年3月受訪時說，全球疫情或持續兩三年，新冠病毒未必能完全杜絕；港大公共衛生學院時任院長福田敬二同年2月接受本報專訪時說，新冠病毒未必會如SARS般消失，反而可能與季節性流感一樣，與人類共存一段長時間。

新冠病毒在夏季並未消失，但部分國家情况顯示，夏季個案較少，中大呼吸系統科講座教授許樹昌舉例稱，英國在冬季的個案較多，死亡個案也較多。不過，英國的死亡個案於2020年底至2021年初到達高峰後，即使2021年3月起逐步放寬防疫措施，之後的冬季死亡個案也未如放寬前的冬季多，許認為是因有打疫苗和自然感染帶來「混合免疫」。

許料第五波高峰情况不會再出現

許樹昌又說，雖然近日本港染疫個案增加，但估計死亡和重症不會再出現第五波高峰時的情况，因估計本港近七成人曾染疫，接種率亦愈來愈高，但抗體水平會隨時間下跌，故仍需鼓勵市民打第三或四針。

（新冠疫情）

相關字詞﹕福田敬二 許樹昌 袁國勇 盧寵茂 新型冠狀病毒 新冠疫情

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