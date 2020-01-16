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減檢疫期料日內公布 「5+2」「4+3」未定 消息：短期不向密接者發黃碼 長遠宜涵蓋

【明報專訊】政府正研究縮短抵港者檢疫期，據了解，政府「應對疫情指導及協調組」昨日開會，曾討論縮短檢疫期執行細節，預計日內公布，再過數日後推行，但當局暫未決定是採用「5+2」（5日酒店檢疫後兩日醫學監察）還是「4+3」方案，仍需整合數據；而近日抵港旅客陽性比例有所上升，將是政府考慮因素之一。此外，政府計劃向確診者和高風險者發出「紅黃碼」，其中海外抵港者將獲發黃碼，消息稱，政府短期內不會向密切接觸者發出黃碼。

政府早前成立由特首李家超監督的「應對疫情指導及協調組」，據悉，協調組昨日開會，討論縮減抵港旅客檢疫期及紅黃碼細節，但仍未決定抵港旅客的7天檢疫期改為「5+2」還是「4+3」，預計本周內有決定並對外公布。政府消息人士稱，近日外國疫情升溫，抵港旅客陽性比例增加，是當局考慮因素之一，另亦會考慮抵港旅客陽性比率是否低於本港社區感染率，以評估走漏輸入個案帶來的風險。

公布後待數日實施 讓旅客改酒店預約

政府計劃於「安心出行」引入紅黃碼，消息人士稱，按「精準抗疫」原則，對有風險者應有較嚴格限制，故長遠而言密切接觸者應被列黃碼，但暫未有實施日期，初步只會向抵港旅客發出黃碼，會在旅客接受醫學監察期間加入限制，包括不可進入食肆等處所，無論他們用針紙還是安心出行等，處所掃描其疫苗通行證都會顯示為黃碼。消息人士又說，縮減檢疫期及紅黃碼的相關技術細節已準備好，但公布後不會立即執行，預計數日後才實施，以讓旅客有時間更改檢疫酒店預約等。

此外，政府早前要求抵港者在抵港第3日加一次核酸檢測，醫務衛生局長盧寵茂接受《大公報》訪問時表示，八成多輸入個案在檢疫第3日或之前找到，九成多在第5日或之前找到。

9日載逾4300客 自費指定的士延長服務

另外，​政府昨日宣布，在機場接載旅客到檢疫酒店的自費指定的士，今日起服務時間延長至每日早上7時至翌日凌晨2時。自費指定的士7月25日起投入服務，運輸及物流局回覆本報稱，截至前日（2日），指定檢疫酒店的士共接載逾4300名抵港者前往酒店，服務推出以來運作大致暢順；政府將持續監察點對點交通服務的情况，按需求適時調整。

（新冠疫情）

相關字詞﹕紅黃碼 疫情第六波 疫情第五波 新型冠狀病毒 新冠疫情

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