暫接公院40病人 私院需日日報數 張竹君稱新冠升勢未見頂 醫局：仍有空間收染疫者

劉家獻昨日說，截至昨凌晨有1533名新冠病人在公院留醫，其中433人於一線隔離病牀留醫。局方現提供約1200張一線隔離病牀，即暫時使用率約36%。

1500人留醫公院 一線隔離牀使用率約36%

劉家獻稱，目前公院隔離病房仍有空間接收新冠患者，但近日染疫住院病人增加，公院會按需要將病情穩定的病人（如內科及手術後需療養病人）轉往私院；13間私院共提供364張病牀，主要接收非新冠病人，另外中大醫院提供24張病牀接收新冠患者。

聖保祿、港怡、仁安等先後接收 多非新冠

本報昨向13間私院查詢接收公院病人情况，聖保祿醫院及港怡醫院均稱，前日起已接收公院非新冠病人。聖保祿稱前日接收兩名內科病人，另有數名內科及骨科病人正待轉院，該院首階段將提供25張病牀；港怡則指首階段提供50張病牀，正與公院協調未來數天安排約20名病人入院，包括中風或骨科復康個案、心臟科病人等。仁安醫院稱，該院提供內科及外科病牀各10張，今日會接收首名局方轉介的內科病人。養和醫院指已預留病牀接收公院轉介需接受緊急手術的非新冠患者，以及癌症、心血管病等其他病症及產科分娩個案。

本港昨日新公布4321宗本地陽性個案，醫管局前行政總裁梁栢賢前日於facebook說，相信每日4000多宗個案已達頂峰，11月前不會大升。張竹君昨日回應，認為升勢暫未見頂，又指本港Omicron 「BA.2.12.1」及「懷疑BA.4或BA.5」個案呈「有序上升」趨勢，過去一周分別平均佔整體個案5.7%及4.8%，過去一兩日單日所佔比例亦分別升至逾7%。

許樹昌：下月疫情或BA.5為主 特定群組需4針

中大呼吸系統科講座教授許樹昌說，要準備好下月或出現BA.5為主流的一波疫情，市民要打3針新冠疫苗，特定群組要打4針。許又說，第一代疫苗針對BA.5仍能產生很好的T細胞反應，可減死亡、重症及入院風險。

醫管局昨公布多4名新冠病人離世，3人未接種3劑疫苗。其中前日疫歿的89歲女死者已打兩針，曾患乳癌及有多種長期病，離世前兩三日不適，有發燒，沒檢測及求醫，家人發現她在家昏迷，送院搶救不治。

明報記者

（新冠疫情）