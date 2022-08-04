涉連登發具煽動意圖帖文 公僕還押

當值律師代表提堂 沒申保釋

被告陸挺峯（34歲），報稱二級系統分析/程序編製主任，其母到庭旁聽。被告到庭時沒有律師代表，表示需要當值律師服務。主審的《港區國安法》指定法官、主任裁判官羅德泉一度押後案件，待安排當值律師。

該項控罪指出，被告於2020年1月13日至今年8月1日，作出一項或多項具煽動意圖的作為，即在LIHKG發布及/或持續展示陳述，意圖引起憎恨或藐視中央及/或特區政府或激起對其離叛；激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制定的事項；引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛；引起香港居民間的不滿或離叛；煽惑他人使用暴力；慫使他人不守法或不服從合法命令。

【案件編號：WKCC 2700/22】

（港區國安法）