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首列10因素判斷「情節輕重」 陳弘毅：內地常見概念 向由法院定斷

【明報專訊】就本案的「煽動他人分裂國家罪」，上訴庭判辭昨引用3案例，以定案情嚴重與否的準則，並總結出10個考慮情節輕重的因素，是上訴庭首次就《港區國安法》下何謂「情節嚴重」訂下標準。港大法律系教授陳弘毅指出，在國安法生效前，本地法律大致上不存在因應案情輕重，設立最低刑期的制度，而在內地則較常見，惟內地法律未有定義何謂嚴重，本港法院應用時需自行判斷。

國安法條文列明，馬俊文所干犯的煽動他人分裂國家罪，「情節嚴重」者須處以5至10年監禁；「情節較輕」者，則須判5年以下刑期。

國安法沒界定輕重 上訴庭引3案例

上訴庭在判辭指出，國安法沒有任何條文界定何謂「情節嚴重」或「情節較輕」，但基於國安法的立法原意與本地法律「兼容互補」，故本地判刑的法律原則適用於國安法判刑。

上訴庭亦認為，本案的國安法「煽動」控罪與普通法下的「煽惑罪」性質類同，故「借鑑」3宗案例，包括以網名「金正恩」發文煽惑包圍新屋嶺的潘榕偉案、冷氣工羅敏聰侮辱國旗案兩個本地案例，以及一宗蘇格蘭Divin and McGinlay v HM Advocat案，案中兩名被告涉在互聯網煽惑他人參與暴動。

因素涵犯案處境手法煽動次數

上訴庭參考各案例中界定案情輕重的原則，例如犯案者行為、引起的實質後果、潛在風險及可能影響，列出本案須考慮的10個因素，即犯案處境；犯案手法；煽動次數、時間及持續性；煽動規模；有否預謀；有否涉及武力；是否伙同他人犯案；被煽動的對象；是否有人被煽動而犯案；犯案者的實際或潛在影響力。上訴庭根據上述因素，裁定馬俊文屬「情節嚴重」一例，即須判5至10年刑期。

國安法生效前「大致無最低刑期」

陳弘毅認為，在國安法生效前，本港大致上不存在因應案情輕重而設立最低刑期的制度，但可能有個別罪行曾訂立最低刑罰。他補充，本港一直沿用的普通法制度，會考慮是否要重判或輕判，故上訴庭提出的案例，對於應用國安法的煽動罪行，有參考價值，包括判斷情節嚴重與否。

陳弘毅又補充，「情節嚴重」的概念在內地刑法常用，但內地法律沒有定義何謂嚴重，一向由法院根據個別案件判斷；他又引述一個內地法律服務平台「華律網」的文章，解釋內地一般會以犯案方式、對社會或受害者的影響、犯案時間和地點，以及被告的品格，考慮該案是否屬「情節嚴重」。

（港區國安法）

相關字詞﹕陳弘毅 情節嚴重 上訴庭 煽動他人分裂國家罪 港區國安法

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