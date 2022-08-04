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國安案首上訴得直 二代美隊改囚5年 上訴庭維持「情節嚴重」裁決 稱刑責「仍屬較輕」

【明報專訊】有「第二代美國隊長」之稱的馬俊文，前年在20個場合中高呼「光時」和港獨口號等，被控《港區國安法》下「煽動他人分裂國家」罪，受審後裁定罪成，判囚5年9個月。他不服刑期提出上訴，為首宗上訴庭處理的國安法案件。上訴庭昨裁定被告上訴得直，改判監禁5年，但維持本案屬於「情節嚴重」的裁決。判辭提及，馬的刑責在該類別中仍屬較輕，6年的量刑起點明顯過重。

案件由高院首席法官潘兆初、上訴庭法官彭偉昌及彭寶琴審理。上訴方代表資深大律師蔡維邦早前爭議，本案不屬情節嚴重，即使屬於此類，刑期仍是明顯過重。

上訴庭判辭指出，《國安法》的立法原意與本地法律銜接並兼容互補，而國安法沒有界定「煽動他人分裂國家」案件何謂「情節嚴重」或「情節較輕」，故法庭可借鑑普通法的「煽惑罪」（見另稿）。

列情節嚴重8原因 「屢貶國安法兒戲」

判辭續稱，本案屬情節嚴重，並列出八大原因，包括案發期間本港仍發生暴力非法集結，危害國安和法治的風險仍高；上訴人多次公然貶損國安法是「假的」、「兒戲」等，又多番宣揚「港獨」並不違法，嚴重挑戰國安法的權威、香港憲制及法治的根基，誘使他人誤信港獨行為並不違法，增加引致他人分裂國家的風險。第三，上訴人於敏感日子及在各大型商場犯案，明顯想吸引更多公眾參與，利用他人情緒加強煽動效果，且次數多，持續時間長；他又多次受訪及利用互聯網擴大接觸範圍。

第四，上訴人在風險較高的時間犯案，例如7．21事件、梁凌杰逝世等紀念日子，增加活動演變成暴力破壞公共秩序的風險；上訴人有預謀犯案，多次事前在facebook或Telegram頻道呼籲公眾參加；他以年輕學生為煽動對象，稱要在小學、中學及大學宣揚「港獨」。第七，上訴人煽動他人以多種方式傳達分裂國家的信息，包括罷工、罷課、罷市，又慫恿從校園入手，以醞釀下一場「時代革命」來臨等。最後，上訴人屢次獲得保釋後受訪，重複煽動別人分裂國家，視法紀如無物。

指屢提建軍 沒用武力「不令情節變輕」

對於上訴方早前力陳，法庭須審視上訴人有否煽動他人使用武力等因素，以考慮案件的嚴重程度，才能合適判刑，上訴人亦不如唐英傑在情緒高漲的示威場合宣揚「港獨」。上訴庭反駁稱，上訴人多次公開使用「建軍」等口號，單是沒有使用武力或武力威脅，不會令情節變輕；判辭另多處反駁上訴方陳辭（見表）。

然而上訴庭同意，陳官以「被告毫無悔意」為界定本案屬情節嚴重的理由是錯誤，因為被告是否有悔意，僅為法庭量刑時考慮的求情因素之一。

指原審以6年量刑基準明顯過重

上訴庭續稱，雖然本案屬情節嚴重，但考慮整體，上訴人刑責相對較輕，應貼近最低的5年刑期，適當量刑基準為5年3個月，原審法官陳廣池以6年的量刑基準是明顯過重。另陳官因辯方的抗辯手法，酌情扣減3個月，故不加干預，終改判上訴人監禁5年。

【案件編號：CACC272/21】

（港區國安法）

相關字詞﹕上訴庭 刑期上訴 第二代美國隊長 煽動他人分裂國家罪 港區國安法

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